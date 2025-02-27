Обстріл Харківщини 27 лютого — є поранені внаслідок атаки

Росіяни атакували Харківщину безпілотниками — є поранені
Росіяни ввечері 27 лютого атакували Харківську область. По області випустили понад десять ударних безпілотників.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Наслідки обстрілу Харкова
Як зазначив Синєгубов, за попередньою інформацією, ворог вдарив по Харківській області щонайменше 12 безпілотниками. Через це пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі.
"Постраждали дві людини", — повідомив Олег Синєгубов.
Крім того, відомо про влучання БпЛА в передмісті Харкова. Там постраждала людина.
Нагадаємо, в ніч проти 27 лютого росіяни атакували українські міста 166 ударними безпілотниками. У ПС ЗСУ розповіли, скільки цілей вдалося збити.
Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині в середу, 26 лютого. Внаслідок атаки загинули люди.
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