Удар по Харкову 26 лютого — як ліквідовують наслідки обстрілу

Удар по Харкову — як ліквідовують наслідки атаки
В ніч проти 26 лютого росіяни атакували Харків ударним дроном. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.
Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 26 лютого.
Наслідки удару по Харкову
Наразі комунальники вже закрили ОСБ-плитами стіну в будинку, пошкодженому внаслідок атаки. Також закрили майже всі вибиті вікна в Київському районі Харкова.
Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, загалом місто атакували чотири дрони. Постраждали мешканці багатоповерхівки, в яку влучив безпілотник.
Нагадаємо, під час атаки 26 лютого один із безпілотників влучив у житловий будинок у Київському районі Харкова. Через це сталася масштабна пожежа на другому поверсі.
Під час обстрілу Харкова було кілька влучань. Відомо, що окупанти атакували місто ударними безпілотниками.
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