Удар по Харкову 26 лютого — як ліквідовують наслідки обстрілу

Будинок у Харкові, в який влучив безпілотник. Фото: Новини.LIVE

В ніч проти 26 лютого росіяни атакували Харків ударним дроном. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 26 лютого.

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Наразі комунальники вже закрили ОСБ-плитами стіну в будинку, пошкодженому внаслідок атаки. Також закрили майже всі вибиті вікна в Київському районі Харкова.

Обстріляний будинок у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Будинок у Харкові, в якому вибило вікна. Фото: Новини.LIVE

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, загалом місто атакували чотири дрони. Постраждали мешканці багатоповерхівки, в яку влучив безпілотник.

Нагадаємо, під час атаки 26 лютого один із безпілотників влучив у житловий будинок у Київському районі Харкова. Через це сталася масштабна пожежа на другому поверсі.

Під час обстрілу Харкова було кілька влучань. Відомо, що окупанти атакували місто ударними безпілотниками.