Обстрел Харьковщины 27 февраля — есть раненые в результате атаки

Россияне атаковали Харьковщину беспилотниками — есть раненые
Россияне вечером 27 февраля атаковали Харьковскую область. По области выпустили более десяти ударных беспилотников.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Последствия обстрела Харькова
Как отметил Синегубов, по предварительной информации, враг ударил по Харьковской области по меньшей мере 12 беспилотниками. Из-за этого повреждено частное домовладение в Харьковском районе.
"Пострадали два человека", — сообщил Олег Синегубов.
Кроме того, известно о попадании БпЛА в пригороде Харькова. Там пострадал человек.
Напомним, в ночь на 27 февраля россияне атаковали украинские города 166 ударными беспилотниками. В ВС ВСУ рассказали, сколько целей удалось сбить.
Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области в среду, 26 февраля. В результате атаки погибли люди.
Читайте Новини.LIVE!