Обстрел Харьковщины 27 февраля — есть раненые в результате атаки

Украинские спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне вечером 27 февраля атаковали Харьковскую область. По области выпустили более десяти ударных беспилотников.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Последствия обстрела Харькова

Как отметил Синегубов, по предварительной информации, враг ударил по Харьковской области по меньшей мере 12 беспилотниками. Из-за этого повреждено частное домовладение в Харьковском районе.

"Пострадали два человека", — сообщил Олег Синегубов.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Кроме того, известно о попадании БпЛА в пригороде Харькова. Там пострадал человек.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 27 февраля россияне атаковали украинские города 166 ударными беспилотниками. В ВС ВСУ рассказали, сколько целей удалось сбить.

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области в среду, 26 февраля. В результате атаки погибли люди.