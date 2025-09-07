Відео
Головна Харків Росіяни атакували Харківщину — є загибла та постраждалі

Росіяни атакували Харківщину — є загибла та постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 16:56
Атака РФ на Харківщину — загинула жінка
Медики на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Протягом доби російські окупанти атакували 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також є поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 7 вересня, в Telegram.

Атака РФ на Харківщину 7 вересня
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Обстріл Харківщини — що відомо про наслідки

За даними очільника ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 6 — постраждали.

Внаслідок ударів РФ, у м. Куп’янськ загинула 66-річна жінка, постраждали 25-річний чоловік і ще один чоловік та жінка, дані яких встановлюються.

Крім того, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік. А в селищі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 53-річний чоловік. У селі Осиново Куп’янської громади постраждав 84-річний чоловік.

Також до медзакладу доставили 63-річну жінку, яка зазнала поранень у м. Куп’янськ 5 вересня.

Зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 6 FPV-дронів;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (м. Куп’янськ), 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, с. Нечволодівка); адмінбудівлю, трактор (сел. Приколотне);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоплатонівка); 4 приватні будинки (с. Андріївка);
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (с. Ковалі);
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Верхня Самара).

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували п’ять населених пунктів Харківської області. 

А Президент України Володимир Зеленський назвав кількість дронів, які РФ випустила по Україні за тиждень.

Харків обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
