Атака РФ на Харківщину — загинула жінка

Росіяни атакували Харківщину — є загибла та постраждалі
Протягом доби російські окупанти атакували 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також є поранені.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 7 вересня, в Telegram.
Обстріл Харківщини — що відомо про наслідки
За даними очільника ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 6 — постраждали.
Внаслідок ударів РФ, у м. Куп’янськ загинула 66-річна жінка, постраждали 25-річний чоловік і ще один чоловік та жінка, дані яких встановлюються.
Крім того, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік. А в селищі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 53-річний чоловік. У селі Осиново Куп’янської громади постраждав 84-річний чоловік.
Також до медзакладу доставили 63-річну жінку, яка зазнала поранень у м. Куп’янськ 5 вересня.
Зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 6 FPV-дронів;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (м. Куп’янськ), 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, с. Нечволодівка); адмінбудівлю, трактор (сел. Приколотне);
- у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоплатонівка); 4 приватні будинки (с. Андріївка);
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (с. Ковалі);
- у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Верхня Самара).
Нагадаємо, що раніше росіяни атакували п’ять населених пунктів Харківської області.
А Президент України Володимир Зеленський назвав кількість дронів, які РФ випустила по Україні за тиждень.
Читайте Новини.LIVE!