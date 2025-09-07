Атака РФ на Харківщину — загинула жінка

Медики на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Протягом доби російські окупанти атакували 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також є поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 7 вересня, в Telegram.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська ОВА

Обстріл Харківщини — що відомо про наслідки

За даними очільника ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 6 — постраждали.

Внаслідок ударів РФ, у м. Куп’янськ загинула 66-річна жінка, постраждали 25-річний чоловік і ще один чоловік та жінка, дані яких встановлюються.

Крім того, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік. А в селищі Приколотне Вільхуватської громади постраждав 53-річний чоловік. У селі Осиново Куп’янської громади постраждав 84-річний чоловік.

Також до медзакладу доставили 63-річну жінку, яка зазнала поранень у м. Куп’янськ 5 вересня.

Зазначається, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Молнія";

6 FPV-дронів;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (м. Куп’янськ), 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, с. Нечволодівка); адмінбудівлю, трактор (сел. Приколотне);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоплатонівка); 4 приватні будинки (с. Андріївка);

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (с. Ковалі);

у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Верхня Самара).

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували п’ять населених пунктів Харківської області.

А Президент України Володимир Зеленський назвав кількість дронів, які РФ випустила по Україні за тиждень.