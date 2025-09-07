Видео
Главная Харьков Россияне атаковали Харьковщину — есть погибшая и пострадавшие

Россияне атаковали Харьковщину — есть погибшая и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 16:56
Атака РФ на Харьковщину — погибла женщина
Медики на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В течение суток российские оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 7 сентября, в Telegram.

Читайте также:
Атака РФ на Харківщину 7 вересня
Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Харьковская ОВА

Обстрел Харьковщины — что известно о последствиях

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, 6 — пострадали.

В результате ударов РФ, в г. Купянск погибла 66-летняя женщина, пострадали 25-летний мужчина и еще один мужчина и женщина, данные которых устанавливаются.

Кроме того, в селе Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 58-летний мужчина. А в поселке Приколотное Ольховатской громады пострадал 53-летний мужчина. В селе Осиново Купянской громады пострадал 84-летний мужчина.

Также в медучреждение доставили 63-летнюю женщину, которая получила ранения в г. Купянск 5 сентября.

Отмечается, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 3 БпЛА типа "Герань-2";
  • 2 БпЛА типа "Молния";
  • 6 FPV-дронов;
  • 2 БпЛА (тип устанавливается).

В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе повреждены частный и многоквартирный дома (г. Купянск), 2 частных дома (с. Новониколаевка, с. Нечволодовка); админздание, трактор (пос. Приколотное);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Новоплатоновка); 4 частных дома (с. Андреевка);
  • в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, автомобиль (с. Ковали);
  • в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Верхняя Самара).

Напомним, что ранее россияне атаковали пять населенных пунктов Харьковской области.

А Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество дронов, которые РФ выпустила по Украине за неделю.

Харьков обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
