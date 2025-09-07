Атака РФ на Харьковщину — погибла женщина

Россияне атаковали Харьковщину — есть погибшая и пострадавшие
В течение суток российские оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате вражеского обстрела погибла женщина, также есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 7 сентября, в Telegram.
Обстрел Харьковщины — что известно о последствиях
По данным главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 14 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов один человек погиб, 6 — пострадали.
В результате ударов РФ, в г. Купянск погибла 66-летняя женщина, пострадали 25-летний мужчина и еще один мужчина и женщина, данные которых устанавливаются.
Кроме того, в селе Нечволодовка Кондрашевской громады пострадал 58-летний мужчина. А в поселке Приколотное Ольховатской громады пострадал 53-летний мужчина. В селе Осиново Купянской громады пострадал 84-летний мужчина.
Также в медучреждение доставили 63-летнюю женщину, которая получила ранения в г. Купянск 5 сентября.
Отмечается, что враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 3 БпЛА типа "Герань-2";
- 2 БпЛА типа "Молния";
- 6 FPV-дронов;
- 2 БпЛА (тип устанавливается).
В результате вражеской атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены частный и многоквартирный дома (г. Купянск), 2 частных дома (с. Новониколаевка, с. Нечволодовка); админздание, трактор (пос. Приколотное);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Новоплатоновка); 4 частных дома (с. Андреевка);
- в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома, автомобиль (с. Ковали);
- в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Верхняя Самара).
Напомним, что ранее россияне атаковали пять населенных пунктов Харьковской области.
А Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество дронов, которые РФ выпустила по Украине за неделю.
Читайте Новини.LIVE!