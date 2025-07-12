Авіаудар по Харкову 12 липня — фото наслідків ворожої атаки

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Росіяни в суботу, 12 липня, обстріляли Харків. Від авіаудару постраждав Київський район. Наразі наслідки атаки ліквідовують.

Про це повідомляє кореспондента Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Реклама

Читайте також:

Наслідки удару по Харкову

У Київському районі Харкова ліквідовують наслідки ворожої атаки. Комунальники прибирають уламки, сміття та пошкоджені гілки дерев. Росіяни вдарили по місту з авіації.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Повалені дерева через обстріл. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Нагадаємо, раніше ми писали про наслідки обстрілу Львова. Росіяни завдали ударів по місту в ніч проти 12 липня.

Також ми розповідали про те, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України. Він зазначив, що чекає рішучих дій від партнерів.