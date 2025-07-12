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Головна Харків Росіяни атакували Київський район Харкова — фото наслідків

Росіяни атакували Київський район Харкова — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 11:28
Авіаудар по Харкову 12 липня — фото наслідків ворожої атаки
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Росіяни в суботу, 12 липня, обстріляли Харків. Від авіаудару постраждав Київський район. Наразі наслідки атаки ліквідовують.

Про це повідомляє кореспондента Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Наслідки удару по Харкову

У Київському районі Харкова ліквідовують наслідки ворожої атаки. Комунальники прибирають уламки, сміття та пошкоджені гілки дерев. Росіяни вдарили по місту з авіації.

Наслідки удару по Харкову 12 липня
Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Наслідки удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Повалені дерева через обстріл. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Нагадаємо, раніше ми писали про наслідки обстрілу Львова. Росіяни завдали ударів по місту в ніч проти 12 липня.

Також ми розповідали про те, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України. Він зазначив, що чекає рішучих дій від партнерів.

Харків обстріли війна атака Авіаудар
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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