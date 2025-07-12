Авіаудар по Харкову 12 липня — фото наслідків ворожої атаки

Росіяни атакували Київський район Харкова — фото наслідків
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Дата публікації: 12 липня 2025 11:28
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко
Росіяни в суботу, 12 липня, обстріляли Харків. Від авіаудару постраждав Київський район. Наразі наслідки атаки ліквідовують.
Про це повідомляє кореспондента Новини.LIVE Вероніка Марченко.
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У Київському районі Харкова ліквідовують наслідки ворожої атаки. Комунальники прибирають уламки, сміття та пошкоджені гілки дерев. Росіяни вдарили по місту з авіації.
Нагадаємо, раніше ми писали про наслідки обстрілу Львова. Росіяни завдали ударів по місту в ніч проти 12 липня.
Також ми розповідали про те, що глава держави Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України. Він зазначив, що чекає рішучих дій від партнерів.
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