Авиаудар по Харькову 12 июля — фото последствий вражеской атаки

Россияне атаковали Киевский район Харькова — фото последствий
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Дата публикации 12 июля 2025 11:28
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Россияне в субботу, 12 июля, обстреляли Харьков. От авиаудара пострадал Киевский район. Сейчас последствия атаки ликвидируют.
Об этом сообщает корреспондента Новини.LIVE Вероника Марченко.
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В Киевском районе Харькова ликвидируют последствия вражеской атаки. Коммунальщики убирают обломки, мусор и поврежденные ветки деревьев. Россияне ударили по городу из авиации.
Напомним, ранее мы писали о последствиях обстрелов Львова. Россияне нанесли удары по городу в ночь на 12 июля.
Также мы рассказывали о том, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины. Он отметил, что ждет решительных действий от партнеров.
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