Авиаудар по Харькову 12 июля — фото последствий вражеской атаки

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Россияне в субботу, 12 июля, обстреляли Харьков. От авиаудара пострадал Киевский район. Сейчас последствия атаки ликвидируют.

Об этом сообщает корреспондента Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Последствия удара по Харькову

В Киевском районе Харькова ликвидируют последствия вражеской атаки. Коммунальщики убирают обломки, мусор и поврежденные ветки деревьев. Россияне ударили по городу из авиации.

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Поваленные деревья из-за обстрела. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Напомним, ранее мы писали о последствиях обстрелов Львова. Россияне нанесли удары по городу в ночь на 12 июля.

Также мы рассказывали о том, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины. Он отметил, что ждет решительных действий от партнеров.