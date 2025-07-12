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Главная Харьков Россияне атаковали Киевский район Харькова — фото последствий

Россияне атаковали Киевский район Харькова — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 11:28
Авиаудар по Харькову 12 июля — фото последствий вражеской атаки
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Россияне в субботу, 12 июля, обстреляли Харьков. От авиаудара пострадал Киевский район. Сейчас последствия атаки ликвидируют.

Об этом сообщает корреспондента Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Последствия удара по Харькову

В Киевском районе Харькова ликвидируют последствия вражеской атаки. Коммунальщики убирают обломки, мусор и поврежденные ветки деревьев. Россияне ударили по городу из авиации.

Наслідки удару по Харкову 12 липня
Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Последствия удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Поваленные деревья из-за обстрела. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Наслідки удару по Харкову 12 липня
Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Напомним, ранее мы писали о последствиях обстрелов Львова. Россияне нанесли удары по городу в ночь на 12 июля.

Также мы рассказывали о том, что глава государства Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины. Он отметил, что ждет решительных действий от партнеров.

Харьков обстрелы війна атака Авиаудар
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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