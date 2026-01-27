Відео
Головна Харків Росіяни атакували пасажирський поїзд на Харківщині — деталі

Росіяни атакували пасажирський поїзд на Харківщині — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 17:09
Обстріл поїзда на Харківщині 27 січня — деталі від Синєгубова
Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська 27 січня завдали удару по пасажирському поїзді у Харківській області. Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. 

Обстріл поїзда на Харківщині 27 січня

Синєгубов розповів, що пасажирський поїзд потрапив під обстріл у Барвінківській громаді. Внаслідок ворожої атаки сталося загоряння вагона і електровозу. 

"Усі екстрені служби вже працюють на місці. Також спрямовуємо автобуси для перевезення пасажирів", — зазначив голова ОВА. 

Обстріл поїзда на Харківщині 27 січня
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, 27 січня РФ вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Крім того, 26 січня росіяни здійснили ракетну атаку на Харків. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі міста. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
