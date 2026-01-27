Обстріл поїзда на Харківщині 27 січня — деталі від Синєгубова

Рятувальник гасить пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська 27 січня завдали удару по пасажирському поїзді у Харківській області. Внаслідок російської атаки БпЛА сталося загоряння.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Обстріл поїзда на Харківщині 27 січня

Синєгубов розповів, що пасажирський поїзд потрапив під обстріл у Барвінківській громаді. Внаслідок ворожої атаки сталося загоряння вагона і електровозу.

"Усі екстрені служби вже працюють на місці. Також спрямовуємо автобуси для перевезення пасажирів", — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, 27 січня РФ вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Крім того, 26 січня росіяни здійснили ракетну атаку на Харків. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі міста.