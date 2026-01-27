Обстрел поезда на Харьковщине 27 января — детали от Синегубова

Срочная новость

Российские войска 27 января нанесли удар по пассажирскому поезду в Барвенковской громаде Харьковской области. В результате российской атаки БпЛА произошло возгорание вагона и электровоза.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Обстрел поезда на Харьковщине 27 января

"В результате российской атаки БпЛА произошло возгорание вагона и электровоза. Все экстренные службы уже работают на месте. Также направляем автобусы для перевозки пассажиров", — сказал Синегубов.

