Обстрел поезда на Харьковщине 27 января — детали от Синегубова

Россияне атаковали пассажирский поезд на Харьковщине — детали
Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 17:09
Срочная новость
Российские войска 27 января нанесли удар по пассажирскому поезду в Барвенковской громаде Харьковской области. В результате российской атаки БпЛА произошло возгорание вагона и электровоза.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Реклама
Читайте также:
Обстрел поезда на Харьковщине 27 января
"В результате российской атаки БпЛА произошло возгорание вагона и электровоза. Все экстренные службы уже работают на месте. Также направляем автобусы для перевозки пассажиров", — сказал Синегубов.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама