У Київському районі Харкова дрони спричинили масштабну пожежу

Росіяни атакували промзону Харкова дронами Герань-2 — фото
У ніч проти 31 березня російські війська атакували промислову зону Київського району Харкова. Загалом вони випустили по місту шість ударних дронів типу "Герань-2".
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі Новини.LIVE.
Внаслідок російської атаки у Харкові виникла масштабна пожежа
За його словами, безпілотники влучили по складських приміщеннях і типографіях. Внаслідок вибухів на території об'єктів спалахнула масштабна пожежа — площа займання охопила кілька тисяч квадратних метрів.
Що відомо про поранених внаслідок атаки
Під час атаки на території промислових об'єктів перебували троє працівників підприємства віком від 50 до 60 років.
Двоє з них зазнали гострої стресової реакції, а третій — травмувався, отримавши забої.
Наразі слідчі фіксують наслідки удару, встановлюють точні масштаби руйнувань і кваліфікують дії РФ як черговий воєнний злочин.
Нагадаємо, у Харківській ОВА назвали наслідки російських атак, які окупанти здійснили впродовж минулої доби.
Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив подробиці про атаку Росії по місту.
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