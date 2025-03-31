У Київському районі Харкова дрони спричинили масштабну пожежу

Наслідки російської атаки по Київському району Харкова. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 31 березня російські війська атакували промислову зону Київського району Харкова. Загалом вони випустили по місту шість ударних дронів типу "Герань-2".

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, безпілотники влучили по складських приміщеннях і типографіях. Внаслідок вибухів на території об'єктів спалахнула масштабна пожежа — площа займання охопила кілька тисяч квадратних метрів.

Наслідки російської атаки по Харкову 31 березня. Фото: Новини.LIVE

Від сили вибуху в приміщенні вигнуло двері. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російського дронового удару. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про поранених внаслідок атаки

Під час атаки на території промислових об'єктів перебували троє працівників підприємства віком від 50 до 60 років.

Двоє з них зазнали гострої стресової реакції, а третій — травмувався, отримавши забої.

Згоріле авто та знищені будівлі у Харкові внаслідок удару дрона. Фото: Новини.LIVE

Наразі слідчі фіксують наслідки удару, встановлюють точні масштаби руйнувань і кваліфікують дії РФ як черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, у Харківській ОВА назвали наслідки російських атак, які окупанти здійснили впродовж минулої доби.

Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив подробиці про атаку Росії по місту.