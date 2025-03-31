В Киевском районе Харькова дроны вызвали масштабный пожар

Последствия российской атаки по Киевскому району Харькова. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 31 марта российские войска атаковали промышленную зону Киевского района Харькова. Всего они выпустили по городу шесть ударных дронов типа "Герань-2".

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, беспилотники попали по складским помещениям и типографиям. В результате взрывов на территории объектов вспыхнул масштабный пожар — площадь возгорания охватила несколько тысяч квадратных метров.

Последствия российской атаки по Харькову 31 марта Фото: Новини.LIVE

От силы взрыва в помещении выгнуло двери. Фото: Новини.LIVE

Последствия российского дронового удара. Фото: Новини.LIVE

Что известно о раненых в результате атаки

Во время атаки на территории промышленных объектов находились трое работников предприятия в возрасте от 50 до 60 лет.

Двое из них получили острую стрессовую реакцию, а третий — травмировался, получив ушибы.

Сгоревшее авто и уничтоженные здания в Харькове в результате удара дрона. Фото: Новини.LIVE

Сейчас следователи фиксируют последствия удара, устанавливают точные масштабы разрушений и квалифицируют действия РФ как очередное военное преступление.

Напомним, в Харьковской ОГА назвали последствия российских атак, которые оккупанты совершили за прошедшие сутки.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности об атаке России по городу.