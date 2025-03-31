В Киевском районе Харькова дроны вызвали масштабный пожар

Россияне атаковали промзону Харькова дронами Герань-2 — фото
В ночь на 31 марта российские войска атаковали промышленную зону Киевского района Харькова. Всего они выпустили по городу шесть ударных дронов типа "Герань-2".
Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.
В результате российской атаки в Харькове возник масштабный пожар
По его словам, беспилотники попали по складским помещениям и типографиям. В результате взрывов на территории объектов вспыхнул масштабный пожар — площадь возгорания охватила несколько тысяч квадратных метров.
Что известно о раненых в результате атаки
Во время атаки на территории промышленных объектов находились трое работников предприятия в возрасте от 50 до 60 лет.
Двое из них получили острую стрессовую реакцию, а третий — травмировался, получив ушибы.
Сейчас следователи фиксируют последствия удара, устанавливают точные масштабы разрушений и квалифицируют действия РФ как очередное военное преступление.
Напомним, в Харьковской ОГА назвали последствия российских атак, которые оккупанты совершили за прошедшие сутки.
Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности об атаке России по городу.
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