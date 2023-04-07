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Росіяни через нестачу боєприпасів гатять по Харківщині саморобними дронами-камікадзе

7 квітня 2023 15:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Нацгвардійці збили два дрони, коли ті під час артобстрілу хотіли поцілити по позиціях аеророзвідки
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Під час артилерійського обстрілу на Куп’янському напрямку російська армія застосовула саморобні дрони-камікадзе по позиціях аеророзвідки Національної гвардії України.

Про це повідомляють у пресслужбі Національної гвардії України. 

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Саморобні дрони-камікадзе 

Як розповідають у Нацгвардії, до позицій полтавських аеророзвідників дрони так і не змогли дістатися. Два саморобні квадрокоптери було збито зі стрілецької зброї. Через влучний постріл кабель взривача було перебито у повітрі.

Нет описания фото.

"До саморобних або китайських непрошитих квадрокоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка, в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними уражаючими елементами з дистанційним взривачем", — пишуть військові. 

Такі дрони є небезпечними: якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух, зазначають нацгвардійці. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати.

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Нагадаємо, що протягом 5 квітня росіяни обстріляли чотири райони Харківщини. Зруйновані приватні житлові будинки, є поранені.

Також ми писали про те, що екологи оцінили збитки, завдані ракетним ударом рф Одещині. Експерти провели обстеження території Одеської області, де було зафіксовано влучання крилатої ракети по об’єкту критичної інфраструктури. Сума завданої шкоди майже 10 мільйонів гривень. 

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