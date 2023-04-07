Росіяни через нестачу боєприпасів гатять по Харківщині саморобними дронами-камікадзе

Нацгвардійці збили два дрони, коли ті під час артобстрілу хотіли поцілити по позиціях аеророзвідки

Під час артилерійського обстрілу на Куп’янському напрямку російська армія застосовула саморобні дрони-камікадзе по позиціях аеророзвідки Національної гвардії України.

Про це повідомляють у пресслужбі Національної гвардії України.

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Саморобні дрони-камікадзе

Як розповідають у Нацгвардії, до позицій полтавських аеророзвідників дрони так і не змогли дістатися. Два саморобні квадрокоптери було збито зі стрілецької зброї. Через влучний постріл кабель взривача було перебито у повітрі.

"До саморобних або китайських непрошитих квадрокоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка, в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними уражаючими елементами з дистанційним взривачем", — пишуть військові.

Такі дрони є небезпечними: якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух, зазначають нацгвардійці. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати.

Нагадаємо, що протягом 5 квітня росіяни обстріляли чотири райони Харківщини. Зруйновані приватні житлові будинки, є поранені.

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