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Россияне из-за нехватки боеприпасов бьют по Харьковщине самодельными дронами-камикадзе

7 апреля 2023 15:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Росіяни через нестачу боєприпасів «гатять» по Харківщині саморобними дронами-камікадзе
Нацгвардейцы сбили два дрона, когда те во время артобстрела хотели попасть по позициям аэроразведки
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во время артиллерийских обстрелов на Купянском направлении российская армия применила самодельные дроны-камикадзе по позициям аэроразведки Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

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Как рассказывают в Нацгвардии, до позиций полтавских аэроразведчиков дроны так и не смогли добраться. Два самодельных квадрокоптера были сбиты из стрелкового оружия. Из-за точного выстрела кабель взрывателя был перебит в воздухе.

Нет описания фото.

"К самодельным или китайским непрошитым квадрокоптерам прикрепляется труба или пластиковая бутылка, в которой замешано примерно 300 граммов пластида с металлическими мелкими поражающими элементами с дистанционным взрывателем", — пишут военные.

Такие дроны опасны: если не обезвредить кабели, то при столкновении с любым объектом произойдет взрыв, отмечают нацгвардейцы. Мощность такого снаряда можно приравнять к гранате.

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Напомним, что в течение 5 апреля россияне обстреляли четыре района Харьковщины. Разрушены частные жилые дома, ранены.

Также мы писали о том, что экологи оценили ущерб, нанесенный ракетным ударом рф по Одесчине. Эксперты провели обследование территории Одесской области, где было зафиксировано попадание крылатой ракеты по объекту критической инфраструктуры. Сумма причиненного ущерба почти 10 миллионов гривен.

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