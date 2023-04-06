Росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: є значні руйнування

Наслідки чергового обстрілу Харківської області

Протягом 5 квітня російські окупаційні війська завдали численних ударів по території Харківської області. Зруйновані приватні житлові будинки, є поранені.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Харківської області.

Учора, 5 квітня, під обстрілом опинилися чотири райони — Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський.

Окупанти завдали удари по Куп'янську, Кучерівці, Дворічній, Удах, Ветеринарному, Липцях, Козачій Лопані та інших населених пунктах.

Наслідки ударів

У селі Богуславка Ізюмського району ракетами із РСЗВ було пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки.

У Довгенькому (Куп’янський район) — два приватні будинки.

У Куп’янську після удару по приватному домогосподарству спалахнула пожежа.

А в селі Кучерівка того ж таки Куп’янського району був поранений 65-річний чоловік. Його довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, що на Харківщині почастішали випадку підриву мирного населення на російських мінах.

З 27 березня по 3 квітня у Харківській області на вибухонебезпечних предметах підірвалося вісім людей: троє загинули, п'ять отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Фото: Telegram-канал Синєгубова