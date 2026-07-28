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Головна Харків Росіяни дронами атакували Харків: є постраждалі та руйнування

Росіяни дронами атакували Харків: є постраждалі та руйнування

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Дата публікації: 28 липня 2026 18:05
Атака РФ на Харків: є поранені та влучання
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

Російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Унаслідок влучання БпЛА у п’ятиповерховий будинок у Новобаварському районі спалахнула пожежа. Кількість постраждалих через ворожий удар зросла до п’яти людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення головий Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у вівторок, 28 липня.

Наслідки атаки РФ на Харків

За даними очільника ОВА, внаслідок влучання російського безпілотника у п’ятиповерховий житловий будинок у Новобаварському районі загорілася покрівля. Площа пожежі становила 200 квадратних метрів.

Також через удар були пошкоджені вікна у прилеглих багатоквартирних будинках та цивільний автомобіль. На місці працюють екстрені служби та бригади медичної допомоги.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих, однак згодом кількість людей, які дістали травми внаслідок атаки, зросла до п’яти. Медики надають їм допомогу на місці.

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"До пʼяти збільшилась кількість постраждалих в Новобаварському районі внаслідок ворожого удару БпЛА. Медики надають людям допомогу на місці", — повідомив Синєгубов.

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Скриншот повідомлень Синєгубова/Telegram

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Харків Харківська область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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