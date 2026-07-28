Нападение РФ на Харьков: есть раненые

Россияне атаковали Харьков с помощью дронов: есть пострадавшие и разрушения
Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 18:05
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В результате «попадания» вражеского БПЛА в пятиэтажный дом в Новобаварском районе загорелась кровля площадью 200 м².
Повреждено остекление окон в соседних многоквартирных домах и гражданский автомобиль.
На данный момент известно о трёх пострадавших. Всем оказывается помощь.
На месте работают экстренные службы и бригады скорой медицинской помощи.
До пяти увеличилось число пострадавших в Новобаварском районе в результате вражеского удара БПЛА.
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