Нападение РФ на Харьков: есть раненые

Срочная новость

В результате «попадания» вражеского БПЛА в пятиэтажный дом в Новобаварском районе загорелась кровля площадью 200 м².

Повреждено остекление окон в соседних многоквартирных домах и гражданский автомобиль.

На данный момент известно о трёх пострадавших. Всем оказывается помощь.

На месте работают экстренные службы и бригады скорой медицинской помощи.

До пяти увеличилось число пострадавших в Новобаварском районе в результате вражеского удара БПЛА.

Читайте также:

Медики оказывают людям помощь на месте.

Новость пополняется...