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Главная Харьков Россияне атаковали Харьков с помощью дронов: есть пострадавшие и разрушения

Россияне атаковали Харьков с помощью дронов: есть пострадавшие и разрушения

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 18:05
Нападение РФ на Харьков: есть раненые
Срочная новость

В результате «попадания» вражеского БПЛА в пятиэтажный дом в Новобаварском районе загорелась кровля площадью 200 м².

Повреждено остекление окон в соседних многоквартирных домах и гражданский автомобиль.

На данный момент известно о трёх пострадавших. Всем оказывается помощь.

На месте работают экстренные службы и бригады скорой медицинской помощи.

До пяти увеличилось число пострадавших в Новобаварском районе в результате вражеского удара БПЛА.

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Харьков Харьковская область обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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