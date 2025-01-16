Обстріл Харкова 16 січня — внаслідок атаки постраждали троє людей

Росіяни дроном вдарили по Харкову — постраждали троє людей
Сьогодні росіяни атакували Харків безпілотником. Внаслідок "прильоту" постраждали люди, крім того, є руйнування.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у четвер, 16 січня.
Наслідки обстрілу Харкова
Харків вкотре обстріляли. Цього разу по місту випустили безпілотник. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання.
"Медики надають допомогу трьом постраждалим. У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджені два авто", — повідомив Синєгубов.
За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову БпЛА "Молнія". Влучання сталося у Слобідському районі Харкова. Наразі постраждалі, двоє чоловіків та жінка, госпіталізовані до лікарні.
Нагадаємо, росіяни обстріляли Чернігівську область. Через атаку пошкоджені ангари, адмінбудівля та сільгосптехніка на агропідприємстві на Прилуччині.
Росіяни обстріляли Краматорськ. Вдарили по житловому мікрорайону, через що пошкоджені багатоповерхові будинки. Внаслідок атаки є постраждалі.
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