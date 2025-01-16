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Росіяни дроном вдарили по Харкову — постраждали троє людей

16 січня 2025 15:48
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Харкова 16 січня — внаслідок атаки постраждали троє людей
Рятувальники на місці обстрілу. Фото ілюстративне: Facebook/Сергій Крук
Ольга Антоновська - редактор

Сьогодні росіяни атакували Харків безпілотником. Внаслідок "прильоту" постраждали люди, крім того, є руйнування.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram у четвер, 16 січня.

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Наслідки обстрілу Харкова

Харків вкотре обстріляли. Цього разу по місту випустили безпілотник. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання.

"Медики надають допомогу трьом постраждалим. У Слобідському районі Харкова внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджені два авто", — повідомив Синєгубов.

Через обстріл Харкова є постраждалі
Повідомлення Олега Синєгубова про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову БпЛА "Молнія". Влучання сталося у Слобідському районі Харкова. Наразі постраждалі, двоє чоловіків та жінка, госпіталізовані до лікарні.

Наслідки обстрілу Харкова
Повідомлення про наслідки атаки на Харків. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни обстріляли Чернігівську область. Через атаку пошкоджені ангари, адмінбудівля та сільгосптехніка на агропідприємстві на Прилуччині.

Росіяни обстріляли Краматорськ. Вдарили по житловому мікрорайону, через що пошкоджені багатоповерхові будинки. Внаслідок атаки є постраждалі.

Харків безпілотники обстріли дрони війна в Україні війна атака

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