Вибухи в Харкові ввечері, 14 січня — що відомо про атаку РФ

У Харкові прогримів потужний вибух
У Харкові ввечері 14 січня пролунав сильний вибух під час повітряної тривоги. На Харківщину та сусідні області відбувається атака безпілотників.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Вибухи в Харкові 14 січня
Близько 21:40 у Харкові було чути вибух. Наразі Росія атакує область ударними безпілотниками типу "Shahed".
Наразі офіційної інформації від влади щодо вибуху в місті немає.
Крім того, повітряну тривогу оголосили в низці інших областей України. Небезпека пов'язана з ударними дронами та загрозою застосування авіаційних засобів ураження.
Нагадаємо, що в Харкові у вівторок, 14 січня, вже лунали вибухи. Звуки було чути близько 17:00 внаслідок російського обстрілу.
Також в ніч проти 14 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог поранив трьох мешканців та спричинив серйозні пошкодження місцевій інфраструктурі.
Читайте Новини.LIVE!