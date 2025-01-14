Вибухи в Харкові ввечері, 14 січня — що відомо про атаку РФ

Дим здіймається після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

У Харкові ввечері 14 січня пролунав сильний вибух під час повітряної тривоги. На Харківщину та сусідні області відбувається атака безпілотників.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Близько 21:40 у Харкові було чути вибух. Наразі Росія атакує область ударними безпілотниками типу "Shahed".

Наразі офіційної інформації від влади щодо вибуху в місті немає.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Крім того, повітряну тривогу оголосили в низці інших областей України. Небезпека пов'язана з ударними дронами та загрозою застосування авіаційних засобів ураження.

Мапа повітряної тривоги в Україні 14 січня. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Харкові у вівторок, 14 січня, вже лунали вибухи. Звуки було чути близько 17:00 внаслідок російського обстрілу.

Також в ніч проти 14 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог поранив трьох мешканців та спричинив серйозні пошкодження місцевій інфраструктурі.

