Обстрел Харькова 16 января — из-за атаки пострадали три человека

Россияне дроном ударили по Харькову — пострадали три человека
Сегодня россияне атаковали Харьков беспилотником. В результате "прилета" пострадали люди, кроме того, есть разрушения.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 16 января.
Последствия обстрела Харькова
Харьков в очередной раз обстреляли. На этот раз по городу выпустили беспилотник. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание.
"Медики оказывают помощь трем пострадавшим", — сообщил Синегубов.
По предварительным данным, оккупанты выпустили по Харькову БпЛА "Молния". Попадание произошло в Слободском районе Харькова. Сейчас пострадавшие, двое мужчин и женщина, госпитализированы в больницу.
Напомним, россияне обстреляли Черниговскую область. Из-за атаки повреждены ангары, админздание и сельхозтехника на агропредприятии на Прилуччине.
Россияне обстреляли Краматорск. Ударили по жилому микрорайону, из-за чего повреждены многоэтажные дома. В результате атаки есть пострадавшие.
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