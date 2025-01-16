Обстрел Харькова 16 января — из-за атаки пострадали три человека

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: Facebook/Сергей Крук

Сегодня россияне атаковали Харьков беспилотником. В результате "прилета" пострадали люди, кроме того, есть разрушения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 16 января.

Читайте также:

Последствия обстрела Харькова

Харьков в очередной раз обстреляли. На этот раз по городу выпустили беспилотник. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание.

"Медики оказывают помощь трем пострадавшим", — сообщил Синегубов.

Сообщение Олега Синегубова о последствиях обстрела. Фото: скриншот

По предварительным данным, оккупанты выпустили по Харькову БпЛА "Молния". Попадание произошло в Слободском районе Харькова. Сейчас пострадавшие, двое мужчин и женщина, госпитализированы в больницу.

Сообщение о последствиях атаки на Харьков. Фото: скриншот

Напомним, россияне обстреляли Черниговскую область. Из-за атаки повреждены ангары, админздание и сельхозтехника на агропредприятии на Прилуччине.

Россияне обстреляли Краматорск. Ударили по жилому микрорайону, из-за чего повреждены многоэтажные дома. В результате атаки есть пострадавшие.