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Россияне два дня подряд обстреливают Купянск в Харьковской области: есть погибшие

17 августа 2023 14:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне два дня подряд обстреливают Купянск в Харьковской области: есть погибшие
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки продолжались обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Сегодня утром враг нанес удар по городу Купянск, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела

В результате удара управляемыми авиабомбами по с. Чернещина Изюмского района повреждены по меньшей мере 4 частных дома.

По пгт Рогань Харьковского района враг ударил двумя ракетами, предварительно Х-22. Зафиксированы попадания в землю, без разрушений и пострадавших.

В Волчанске Чугуевского района обстрелом поврежден частный дом и спортивная инфраструктура.

В с. Покаляне Чугуевского района разрушен частный дом, произошел пожар.

В с. Петропавловка Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар.

В районе с. Большой Рогань Харьковского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.

Также вооруженные силы России обстреляли Купянск, в результате чего смертельные ранения получил 59-летний мужчина. Он был госпитализирован, медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Детали и личность погибшего устанавливают правоохранители.

  • Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Утренние атаки по области

Сегодня около 6:50 враг обстрелял с. Ковшаровка Купянского района. Поврежден гараж, произошел пожар. Предварительно, без пострадавших.

Около 10 часов утра оккупанты обстреляли Заоскалье в Купянске. Поврежден частное домовладение, в том числе жилой дом, возник пожар хозяйственного сооружения.

"К сожалению, погибла женщина 1962 года рождения. Еще одна женщина 1963 года получила осколочные ранения. Медики оказали помощь пострадавшей на месте", — рассказывает глава области.

В Харьковской областной прокуратуре рассказывают, что, вероятно, враг применил артиллерию. Следственно прокурорская группа собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.

  • Прокуратура фиксирует последствия обстрелов в городе Купянск. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фиксирует последствия обстрелов в городе Купянск. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фиксирует последствия обстрелов в городе Купянск. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фиксирует последствия обстрелов в городе Купянск. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фиксирует последствия обстрелов в городе Купянск. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фиксирует последствия обстрелов в городе Купянск. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Напомним, что во время обстрела Харьковской области пострадали три полицейских .

Также мы писали о том, что в Харькове раздались взрывы. Предварительно работала противовоздушная оборона.

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