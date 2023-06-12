Росіяни масовано обстріляли Харківщину, є поранені, — Синєгубов
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли територію Харківської області. Поранень зазнали двоє цивільних, велика кількість житлових будинків пошкоджена.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини
Протягом минулої доби, 11 червня, російські окупанти завдали численних ударів по території Харківської області.
Під удар потрапили населені пункти таких районів Харківщини:
- Богодухівського;
- Куп’янського;
- Харківського;
- Чугуївського.
Наслідки обстрілів
У селі Вільхуватка Куп’янського району внаслідок російського удару був поранений 40-річний місцевий житель.
Також один цивільний, 33-річний чоловік, був поранений у селі Шевченкове того ж району. Ударом із С-300 були пошкоджені житловий будинок та об’єкт цивільної промисловості.
Зафіксовані руйнування інфраструктури у Харківському та Чугуївському районах, зокрема, у селі Циркуни було пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків.
Нагадаємо, у ніч проти 9 червня російські окупаційні війська завдали потужного обстрілу по Харківщині. Росіяни вдарили по об’єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади Богодухівського району. Як наслідок — у селищі критично погіршилась якість повітря.