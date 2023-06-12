Росіяни масовано обстріляли Харківщину, є поранені, — Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Telegram Синєгубова

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли територію Харківської області. Поранень зазнали двоє цивільних, велика кількість житлових будинків пошкоджена.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківщини

Протягом минулої доби, 11 червня, російські окупанти завдали численних ударів по території Харківської області.

Під удар потрапили населені пункти таких районів Харківщини:

Богодухівського;

Куп’янського;

Харківського;

Чугуївського.

Наслідки обстрілів

У селі Вільхуватка Куп’янського району внаслідок російського удару був поранений 40-річний місцевий житель.

Також один цивільний, 33-річний чоловік, був поранений у селі Шевченкове того ж району. Ударом із С-300 були пошкоджені житловий будинок та об’єкт цивільної промисловості.

Зафіксовані руйнування інфраструктури у Харківському та Чугуївському районах, зокрема, у селі Циркуни було пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків.

Олег Синєгубов про обстріли Харківської області

Нагадаємо, у ніч проти 9 червня російські окупаційні війська завдали потужного обстрілу по Харківщині. Росіяни вдарили по об’єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади Богодухівського району. Як наслідок — у селищі критично погіршилась якість повітря.