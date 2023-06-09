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На Харківщині попередили про викид небезпечних речовин у повітря після обстрілу

9 червня 2023 18:57
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Харківщині попередили про викид небезпечних речовин у повітря після обстрілу
Ілюстративне зображення погіршення якості повітря. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 9 червня російські окупаційні війська завдали потужного обстрілу по Харківщині. Росіяни вдарили по об’єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади Богодухівського району. Як наслідок — у селищі критично погіршилась якість повітря.

Про це повідомляє Краснокутська селищна рада.

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Шкідливі викиди в повітря

Через російські обстріли в громаді спалахнула пожежа на обʼєкті нафтогазової інфраструктури, внаслідок чого відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря.

Державна установа "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров’я України" закликає громадян бути обачними та не виходити на вулицю зайвий раз.

Рекомендації фахівців у разі викиду небезпечних речовин у повітря

Що потрібно зробити, аби убезпечити себе:

  • не відчиняти вікна;
  • здійснити вологе прибирання в оселях;
  • обмежити перебування на вулиці цими вихідними, особливо — дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці зафіксували чергові воєнні злочини російських військових на Харківщині. За даними слідства, сьогодні приблизно о 10:45 окупанти завдали ракетний удар по передмістю Харкова. За даними прокуратури, попередньо ворог випустив крилату ракету типу "Калібр". Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі писав, що, ймовірно, запуск був із комплексу С-300. 

Додамо, у Харківській області за жорстоке вбивство двох цивільних судитимуть двох членів "народної дружини". Двоє інших колаборантів утекли до Росії. До Чугуївського міського суду Харківської області відправили обвинувальний акт у справі так званих "народних дружинників". Цих людей, які, перебуваючи в окупації, організували колабораційну "народну дружину", звинувачено в умисному вбивстві двох осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

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