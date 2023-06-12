Россияне массированно обстреляли Харьковскую область, есть раненые, — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Telegram Синегубова

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области. Ранения получили двое гражданских, большое количество жилых домов повреждено.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области

За прошедшие сутки, 11 июня, российские оккупанты нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области.

Под удар попали населенные пункты таких районов Харьковской области:

Богодуховского;

Купянского;

Харьковского;

Чугуевского.

Последствия обстрелов

В селе Ольховатка Купянского района в результате российского удара был ранен 40-летний местный житель.

Также один гражданский, 33-летний мужчина, был ранен в селе Шевченково того же района. Ударом из С-300 был поврежден жилой дом и объект гражданской промышленности.

Зафиксированы разрушения инфраструктуры в Харьковском и Чугуевском районах, в частности, в селе Циркуны было повреждено более 10 частных жилых домов.

Олег Синегубов об обстрелах Харьковской области

Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупационные войска нанесли мощный обстрел по Харьковской области. Россияне ударили по объекту нефтегазовой инфраструктуры Краснокутской громады Богодуховского района. Как следствие — в поселке критически ухудшилось качество воздуха.