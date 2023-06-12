Россияне массированно обстреляли Харьковскую область, есть раненые, — Синегубов
Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли территорию Харьковской области. Ранения получили двое гражданских, большое количество жилых домов повреждено.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области
За прошедшие сутки, 11 июня, российские оккупанты нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области.
Под удар попали населенные пункты таких районов Харьковской области:
- Богодуховского;
- Купянского;
- Харьковского;
- Чугуевского.
Последствия обстрелов
В селе Ольховатка Купянского района в результате российского удара был ранен 40-летний местный житель.
Также один гражданский, 33-летний мужчина, был ранен в селе Шевченково того же района. Ударом из С-300 был поврежден жилой дом и объект гражданской промышленности.
Зафиксированы разрушения инфраструктуры в Харьковском и Чугуевском районах, в частности, в селе Циркуны было повреждено более 10 частных жилых домов.
Напомним, в ночь на 9 июня российские оккупационные войска нанесли мощный обстрел по Харьковской области. Россияне ударили по объекту нефтегазовой инфраструктуры Краснокутской громады Богодуховского района. Как следствие — в поселке критически ухудшилось качество воздуха.