Росія штурмує Куп'янськ на Харківщині: ситуаація сьогодні

Стелла на в'їзді в Куп'янськ. Фото: Куп'янська місцева військова адміністрація

Російські окупанти намагаються прорватися до Куп'янська малими штурмовими групами. Проте тактичних успіхів на цьому напрямку загарбники не мають, а місто контролюють Сили оборони України.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

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Штурми Куп'янська

За словами очільника Куп'янської МВА, окупанти намагаються просочитися до міста через річку Оскіл. Водночас українські військові постійно стримують ці спроби та знищують противника ще на підступах до Куп'янська або на його околицях.

"Ворог намагається через річку Оскіл інфільтруватися малими групами, заходити в місто. Інколи їм це вдається, але постійно на зв'язку з нашими військовими. Ворог нищиться або на підступах, або на окраїні безпосередньо міста", — сказав Андрій Беседін.

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Куп'янськ під контролем України

Андрій Беседін зазначив, що особливо складною залишається ситуація на лівому березі Осколу, де тривають активні бойові дії. Російські підрозділи використовують лісосмуги, щоб приховано просуватися вперед і шукати слабкі місця української оборони. Втім, за його словами, попри постійні штурми, змінити ситуацію на свою користь окупантам не вдається.

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"Жодних тактичних успіхів ворог не має. І правий, і лівий берег Куп'янська повністю контролюються Силами оборони України. Як на правому, так і на лівому березі працюють наші хлопці й дівчата", — наголосив очільник МВА.

Постійні обстріли Куп'янська

Водночас очільник Куп'янської МВА додав, що місто залишається однією з найнебезпечніших ділянок фронту. Російські війська щодня застосовують практично весь наявний арсенал озброєння, що значно ускладнює як оборону, так і логістику.

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"Куп'янськ — це зона обстрілів з усього виду озброєння: артилерії, реактивних систем залпового вогню, керованих авіабомб. І найголовніше — FPV-дрони, які фактично контролюють усі логістичні напрямки, усі під'їзди, все місто", — зазначив Андрій Беседін.

Прапор РФ у Куп'янську

Російські військові напередодні так званого "дня Росії" спробували провести пропагандистську акцію в Куп'янську на Харківщині. Для цього окупанти намагалися встановити свій прапор у місті. Однак спробу росіян вчасно помітили оператори ударних FPV-дронів та авіарозвідники зведеного загону Національної поліції України. Захисники завдали удару по місцю встановлення прапора. У результаті російський прапор було знищено.

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Новини.LIVE писали, що вдень 29 червня російські загарбники завдали авіаудару по Холодногірському району. Близько 15:40 окупанти застосували дві авіабомби УМПБ-5. Один із боєприпасів влучив у проїжджу частину біля нежитлової будівлі, інший — на територію приватного домоволодіння, але не здетонував. Жертвою удару стала 23-річна дівчина. Загалом у Харкові постраждали 12 людей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що окрім Харкова смертельних ударів зазнали й інші райони області. У селі Губарівка Богодухівської громади загинула 75-річна жінка. Ще четверо людей — дві жінки віком 66 і 18 років та чоловіки 61 і 40 років — отримали поранення. Ще двоє людей загинули у селі Гороховатка Борівської громади Ізюмського району.