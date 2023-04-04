У Харківській області частішають випадки підриву: за тиждень підірвалось 8 людей

Рятувальники попереджають, що снаряди, що не розірвалися, можуть бути в полях, лісах, на узбіччях доріг і покинутих будинках

З 27 березня по 3 квітня у Харківській області на вибухонебезпечних предметах підірвалося 8 людей: 3 загинули, 5 — поранені.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

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Рятувальники у Харківській області продовжують фіксувати випадки підриву цивільних на мінах і боєприпасах. Лише за тиждень в регіоні трапилося п'ять таких випадки.

За 27 березня в регіоні цивільні тричі натрапляли на вибухонебепечні придмети у різних куточках області.

Так, на території села Бугаївка Вовчанської громади поряд з водоймою, йдучи на рибалку, чоловік 1961 року народження наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". З травмами різного ступеня тяжкості його госпіталізували.

На території у місті Куп’янськ на території садового товариства підірвався на протипіхотній міні чоловік 1972 року народження та загинув на місці.

У селі Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району на городі на протитанковій міні підірвався трактор, тракторист 1994 року народження отримав осколкові поранення.

Підрив автомобіля

29 березня біля міста Барвінкове двоє чоловіків 1984 та 2006 років народження підірвалися на протитанковій міні. Вони загинули на місці. Ще двоє чоловіків 2006 та 2002 років народження отримали поранення.

Попередньо, вони на легковому автомобілі рухалися ґрунтовою дорогою за межами міста Барвінково та наїхали на протитанкову міну. Для того, щоб дістатись екстреним службам до міста підриву сапери виїхали на обстеження територій. "Тільки на цій ділянці ґрунтової дороги було вилучено 12 протиракових мін", — розповів речник Євген Василенко.

1 квітня у селі Довгалівка Ізюмського району чоловік 1964 року народження підірвався на розтяжці. З діагнозом "вибухова мінна травма" його госпіталізували.

Загалом щотижня на мінах та вибухонебезпечних предметах підривається близько 10 людей.

"Ми ще раз звертаємося до мешканців Харківської області, зокрема тих, хто проживає на деокупованій території, уникати відвідування лісосмуг, водойм, полів, а також не виходити за межі проїжджої частини, тобто далі. ніж 2-3 метри узбіччя доріг", — закликав речник ГУ ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо, що ДСНС раніше вже розповідало про збільшення кількості випадків підриву людей на деокупованих територіях Харківщини. Тоді за тиждень поранення від вибухонебезпечних предметів отримали п'ятеро мешканців регіону.

Також ми писали, у Харківській області на час Великодніх свят для відвідування будуть закриті цвинтарі через те, що вони можуть бути заміновані.