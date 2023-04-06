Россияне обстреляли четыре района Харьковской области: есть значительные разрушения
В течение 5 апреля российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Разрушены частные жилые дома, ранены.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничья Харьковской области.
Вчера, 5 апреля, под обстрелом оказались четыре района — Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский.
Оккупанты нанесли удары по Купянску, Кучеровке, Двуречной, Удах, Ветеринарному, Липцам, Казачьей Лопани и другим населенным пунктам.
Последствия ударов
В селе Богуславка Изюмского района ракетами из РСЗО были повреждены по меньшей мере четыре частных дома.
В Довгеньком (Купянский район) — два частных дома.
В Купянске после удара по частному домохозяйству вспыхнул пожар.
А в селе Кучеривка того же Купянского района был ранен 65-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать.
Напомним, что в Харьковской области участились случаи подрыва мирного населения на российских минах.
С 27 марта по 3 апреля в Харьковской области на взрывоопасных предметах подорвалось восемь человек: трое погибли, пять получили ранения разной степени тяжести.
Фото: Telegram-канал Синегубова