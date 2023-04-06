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Россияне обстреляли четыре района Харьковской области: есть значительные разрушения

6 апреля 2023 08:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Последствия очередного обстрела Харьковской области
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В течение 5 апреля российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Разрушены частные жилые дома, ранены.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничья Харьковской области.

Вчера, 5 апреля, под обстрелом оказались четыре района — Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский.

Оккупанты нанесли удары по Купянску, Кучеровке, Двуречной, Удах, Ветеринарному, Липцам, Казачьей Лопани и другим населенным пунктам.

Последствия ударов

В селе Богуславка Изюмского района ракетами из РСЗО были повреждены по меньшей мере четыре частных дома.

В Довгеньком (Купянский район) — два частных дома.

В Купянске после удара по частному домохозяйству вспыхнул пожар.

А в селе Кучеривка того же Купянского района был ранен 65-летний мужчина. Его пришлось госпитализировать.

Напомним, что в Харьковской области участились случаи подрыва мирного населения на российских минах.

С 27 марта по 3 апреля в Харьковской области на взрывоопасных предметах подорвалось восемь человек: трое погибли, пять получили ранения разной степени тяжести.

Фото: Telegram-канал Синегубова

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