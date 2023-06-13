Росіяни обстріляли Харків і область: є поранені

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Telegram-канал Олега Синєгубова

Російські окупанти учора обстріляли населені пункти Харківської області, а уночі завдали дронового удару по самому Харкову. У Куп’янському районі постраждали дві людини.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У ніч з 12 на 13 червня російські війська завдали удару по Харкову. Для атаки окупанти використали дрони-камікадзе.

Відомо про постраждалі об’єкти в двох районах міста:

у Київському районі — пошкоджено фасад одного з будинків;

у Салтівському — зафіксоване влучання в склад та автомобіль.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Обстріли Харківської області

Протягом 12 червня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у чотирьох районах Харківщини.

Йдеться про Богодухівський, Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони.

У селі Шевченкове Куп’янського району були поранені і госпіталізовані 33-річний чоловік та 44-річна жінка.

Відомо про дев’ять пошкоджених приватних житлових будинків, будівлю магазину та газогін.

У селі Івашки Богодухівського району російські окупанти обстріляли елеватор.

Повідомлення Синєгубова про обстріли Харкова й області

Нагадаємо, що 9 червня російські ракети обстріляли передмістя Харкова.