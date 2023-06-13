Росіяни обстріляли Харків і область: є поранені
Російські окупанти учора обстріляли населені пункти Харківської області, а уночі завдали дронового удару по самому Харкову. У Куп’янському районі постраждали дві людини.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Нічна атака на Харків
У ніч з 12 на 13 червня російські війська завдали удару по Харкову. Для атаки окупанти використали дрони-камікадзе.
Відомо про постраждалі об’єкти в двох районах міста:
- у Київському районі — пошкоджено фасад одного з будинків;
- у Салтівському — зафіксоване влучання в склад та автомобіль.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Обстріли Харківської області
Протягом 12 червня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у чотирьох районах Харківщини.
Йдеться про Богодухівський, Куп’янський, Харківський та Чугуївський райони.
У селі Шевченкове Куп’янського району були поранені і госпіталізовані 33-річний чоловік та 44-річна жінка.
Відомо про дев’ять пошкоджених приватних житлових будинків, будівлю магазину та газогін.
У селі Івашки Богодухівського району російські окупанти обстріляли елеватор.
Нагадаємо, що 9 червня російські ракети обстріляли передмістя Харкова.