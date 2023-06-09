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Ворог обстріляв передмістя Харкова

9 червня 2023 13:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог обстріляв передмістя Харкова
Прокурори оглядають наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці зафіксували чергові воєнні злочини російських військових на Харківщині. За даними слідства, сьогодні приблизно о 10:45 окупанти завдали ракетний удар по передмістю Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокурату

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За даними прокуратури, попередньо ворог випустив крилату ракету типу "Калібр".В той же час голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в своєму Telegram-каналі писав,  що ймовірно запуск був із комплексу С-300. 

"Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці", — розповідає про наслідки обстрілу очільник області. 

Обстріл області 

Також правоохоронці повідомляють, що вночі 9 червня російські військові масовано атакували Богодухівський район БПЛА "Shahed". Стались масштабні пожежі, зазнали пошкоджень об‘єкти інфраструктури. Отримав поранення 33-річний співробітник одного з підприємств. 

Прокурори оглядають наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

8 червня під обстрілами окупантів перебувало місто Вовчанськ. Зазнали поранень двоє мирних мешканців: 69-річна жінка та 63-річний чоловік. Зафіксовно пошкодження житлових будинків та господарчих будівель.

Прокурори оглядають наслідки ворожих обстрілів Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

"За процесуального керівництва Харківської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — пишуть правоохоронці. 

Нагадаємо, що в ніч проти 6 червня росіяни обстріляли центр Харкова. Ракета С-300 влучила в асфальт на вулиці Римарська, внаслідок чого пошкодження зазнали міська інфраструктура, будівля і приватний транспорт. 

Також ми розповідали, що окупанти пошкодили трубопровід із аміаком у Харківській області. 

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