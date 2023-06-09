Ворог обстріляв передмістя Харкова
Правоохоронці зафіксували чергові воєнні злочини російських військових на Харківщині. За даними слідства, сьогодні приблизно о 10:45 окупанти завдали ракетний удар по передмістю Харкова.
Про це повідомляє Харківська обласна прокурату.
Ранковий обстріл
За даними прокуратури, попередньо ворог випустив крилату ракету типу "Калібр".В той же час голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в своєму Telegram-каналі писав, що ймовірно запуск був із комплексу С-300.
"Без жертв та постраждалих. Профільні служби працюють на місці", — розповідає про наслідки обстрілу очільник області.
Обстріл області
Також правоохоронці повідомляють, що вночі 9 червня російські військові масовано атакували Богодухівський район БПЛА "Shahed". Стались масштабні пожежі, зазнали пошкоджень об‘єкти інфраструктури. Отримав поранення 33-річний співробітник одного з підприємств.
8 червня під обстрілами окупантів перебувало місто Вовчанськ. Зазнали поранень двоє мирних мешканців: 69-річна жінка та 63-річний чоловік. Зафіксовно пошкодження житлових будинків та господарчих будівель.
"За процесуального керівництва Харківської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — пишуть правоохоронці.
Нагадаємо, що в ніч проти 6 червня росіяни обстріляли центр Харкова. Ракета С-300 влучила в асфальт на вулиці Римарська, внаслідок чого пошкодження зазнали міська інфраструктура, будівля і приватний транспорт.
Також ми розповідали, що окупанти пошкодили трубопровід із аміаком у Харківській області.