Россияне обстреляли Харьков и область: есть раненые

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

Российские оккупанты вчера обстреляли населенные пункты Харьковской области, а ночью нанесли дроновый удар по самому Харькову. В Купянском районе пострадали два человека.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Ночная атака на Харьков

В ночь с 12 на 13 июня российские войска нанесли удар по Харькову. Для атаки оккупанты использовали дроны-камикадзе.

Известно о пострадавших объектах в двух районах города:

в Киевском районе — поврежден фасад одного из домов;

в Салтовском — зафиксировано попадание в склад и автомобиль.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Харьковской области

В течение 12 июня российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в четырех районах Харьковской области.

Речь идет о Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

В селе Шевченково Купянского района были ранены и госпитализированы 33-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Известно о девяти поврежденных частных жилых домах, здании магазина и газопроводе.

В селе Ивашки Богодуховского района российские оккупанты обстреляли элеватор.

Сообщение Синегубова об обстрелах Харькова и области

Напомним, что 9 июня российские ракеты обстреляли пригород Харькова.