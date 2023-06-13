Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне обстреляли Харьков и область: есть раненые arrow

Россияне обстреляли Харьков и область: есть раненые

13 июня 2023 09:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне обстреляли Харьков и область: есть раненые
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты вчера обстреляли населенные пункты Харьковской области, а ночью нанесли дроновый удар по самому Харькову. В Купянском районе пострадали два человека.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте также:

Ночная атака на Харьков

В ночь с 12 на 13 июня российские войска нанесли удар по Харькову. Для атаки оккупанты использовали дроны-камикадзе.

Известно о пострадавших объектах в двух районах города:

  • в Киевском районе — поврежден фасад одного из домов;
  • в Салтовском — зафиксировано попадание в склад и автомобиль.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Харьковской области

В течение 12 июня российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в четырех районах Харьковской области.

Речь идет о Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.

В селе Шевченково Купянского района были ранены и госпитализированы 33-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Известно о девяти поврежденных частных жилых домах, здании магазина и газопроводе.

В селе Ивашки Богодуховского района российские оккупанты обстреляли элеватор.

Сообщение Синегубова об обстрелах Харькова и области
Сообщение Синегубова об обстрелах Харькова и области

Напомним, что 9 июня российские ракеты обстреляли пригород Харькова.

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас