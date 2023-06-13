Россияне обстреляли Харьков и область: есть раненые
Российские оккупанты вчера обстреляли населенные пункты Харьковской области, а ночью нанесли дроновый удар по самому Харькову. В Купянском районе пострадали два человека.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Ночная атака на Харьков
В ночь с 12 на 13 июня российские войска нанесли удар по Харькову. Для атаки оккупанты использовали дроны-камикадзе.
Известно о пострадавших объектах в двух районах города:
- в Киевском районе — поврежден фасад одного из домов;
- в Салтовском — зафиксировано попадание в склад и автомобиль.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Обстрелы Харьковской области
В течение 12 июня российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в четырех районах Харьковской области.
Речь идет о Богодуховском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах.
В селе Шевченково Купянского района были ранены и госпитализированы 33-летний мужчина и 44-летняя женщина.
Известно о девяти поврежденных частных жилых домах, здании магазина и газопроводе.
В селе Ивашки Богодуховского района российские оккупанты обстреляли элеватор.
Напомним, что 9 июня российские ракеты обстреляли пригород Харькова.