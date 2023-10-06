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Росіяни обстріляли Харків: під завалами може бути дитина

6 жовтня 2023 08:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни обстріляли Харків: під завалами може бути дитина
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 6 жовтня російські війська обстріляли Харків. Є руйнування, але під завалами може бути дитина.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Обстріл Харкова 6 жовтня

За словами Терехова, російські війська атакували Харків, цілячись переважно об'єктами цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше троє людей, які отримали легкі травми від уламків скла.

Однією із цілей нападу став житловий будинок, під уламками якого, згідно з непідтвердженою інформацією, можливо, знаходиться дитина.

"Рятувальники перебувають на місці події і активно працюють над розбиранням завалів", — сказав Терехов.

Харків
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Коментар Синєгубова

Синєгубов повідомив, що після ранкової атаки на Харків, дев'ять мирних жителів, у тому числі немовля у віці 11 місяців, вимагали екстреної медичної допомоги.

Наразі рятувальні бригади усувають сліди влучень, гасять палаючі автомобілі і проводять розбирання конструкцій будівель, що обрушилися.

Харків
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 6 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати Харків. Гриміли вибухи, є удар по центру міста.

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