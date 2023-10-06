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Россияне обстреляли Харьков: под завалами может быть ребенок

6 октября 2023 08:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне обстреляли Харьков: под завалами может быть ребенок
Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 6 октябрь российские войска обстреляли Харьков. Есть разрушения, но также под завалами может быть ребенок.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Обстрел Харькова 6 октября

По словам Терехова, российские войска атаковали Харьков, целясь преимущественно по объектам гражданской инфраструктуры. В результате обстрела пострадало, по меньшей мере, трое людей, получивших легкие травмы от осколков стекла. 

Одной из целей нападения стал жилой дом, под обломками которого, согласно неподтвержденной информации, возможно, находится ребенок. 

"Спасатели находятся на месте происшествия и активно работают над разборкой завалов", — сказал Терехов.

Харьков
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Комментарий Синегубова

Синегубов сообщил, что после утренней атаки на Харьков, девять мирных жителей, в том числе младенец в возрасте 11 месяцев, потребовали экстренной медицинской помощи.

В данный момент спасательные бригады устраняют следы попаданий, тушат горящие автомобили и проводят разборку обрушившихся конструкций зданий.

Харьков
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня утром, 6 октября, российские оккупанты принялись обстреливать Харьков. Гремели взрывы, есть удар по центру города.

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