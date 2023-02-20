Росіяни завдали численних ударів по Харківській області

Окупанти продовжують бити по Харківській області

Протягом минулої та поточної доби російські окупаційні війська завдали численних ударів по території Харківської області. Близько десяти мирних мешканців регіону отримали поранення.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріли прикордонних регіонів

Протягом 19 лютого російські окупанти обстріляли щонайменше 11 населених пунктів у трьох районах Харківської області — Куп’янському, Харківському та Чугуївському.

У Куп’янську російські снаряди і ракети пошкодили медичний заклад, багатоквартирний будинок, приватні оселі і навіть цвинтар.

У Дворічній під удар потрапила пожежна частина.

Поранені цивільні

У селі Липці Харківського району поранення під час обстрілів отримали дві жінки — 32 та 50 років.

У Вовчанську медичну допомогу на місці інциденту отримала 45-річна жінка. Вона була уражена осколками російських боєприпасів.

А у Кругляківці Куп’янського району внаслідок обстрілу був поранений 40-річний чоловік.

Ранковий удар росіян

Сьогодні, 20 лютого, близько 5 ранку, окупаційні війська обстріляли села Куп’янського та Харківського районів.

У селі Новоосинове був зруйнований приватний житловий будинок, під руїнами якого може перебувати жінка.

У Курилівці після удару по сільгосппідприємству почалася серйозна пожежа.

У селі Стрілече Харківського району поранення отримали двоє мирних мешканців регіону. Чоловік отримав допомогу на місці, а жінку довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, кілька днів тому на Харківщині через ворожі обстріли загинула одна людина та вісім поранено.

Фото: Олег Синєгубов