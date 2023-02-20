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Россияне обстреляли Харьковскую область: много раненых среди мирных жителей региона

20 февраля 2023 09:19
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне нанесли многочисленные удары по Харьковской области
Оккупанты продолжают бить по Харьковской области
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

За прошедшие и текущие сутки российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Около десяти мирных жителей региона получили ранения.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В течение 19 февраля российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 11 населенных пунктов в трех районах Харьковской области — Купянском, Харьковском и Чугуевском.

В Купянске российские снаряды и ракеты повредили медицинское учреждение, многоквартирный дом, частные дома и даже кладбище.

В Дворичной под удар попала пожарная часть.

Раненые гражданские

В селе Липцы Харьковского района ранения при обстреле получили две женщины — 32 и 50 лет.

В Волчанске медицинскую помощь на месте инцидента получила 45-летняя женщина. Она была поражена осколками российских боеприпасов.

А в Кругляковке Купянского района в результате обстрела был ранен 40-летний мужчина.

Утренний удар россиян

Сегодня, 20 февраля, около 5 утра, оккупационные войска обстреляли села Купянского и Харьковского районов.

В селе Новоосиново был разрушен частный жилой дом, под развалинами которого может находиться женщина.

В Куриловке после удара по сельхозпредприятию начался серьезный пожар.

В селе Стрилече Харьковского района ранения получили двое мирных жителей региона. Муж получил помощь на месте, а женщину пришлось госпитализировать.

Напомним, несколько дней назад в Харьковской области из-за вражеских обстрелов погиб один человек и восемь ранены.

Фото: Олег Синегубов

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