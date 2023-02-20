Россияне нанесли многочисленные удары по Харьковской области

Россияне обстреляли Харьковскую область: много раненых среди мирных жителей региона
За прошедшие и текущие сутки российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Около десяти мирных жителей региона получили ранения.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Обстрелы приграничных регионов
В течение 19 февраля российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 11 населенных пунктов в трех районах Харьковской области — Купянском, Харьковском и Чугуевском.
В Купянске российские снаряды и ракеты повредили медицинское учреждение, многоквартирный дом, частные дома и даже кладбище.
В Дворичной под удар попала пожарная часть.
Раненые гражданские
В селе Липцы Харьковского района ранения при обстреле получили две женщины — 32 и 50 лет.
В Волчанске медицинскую помощь на месте инцидента получила 45-летняя женщина. Она была поражена осколками российских боеприпасов.
А в Кругляковке Купянского района в результате обстрела был ранен 40-летний мужчина.
Утренний удар россиян
Сегодня, 20 февраля, около 5 утра, оккупационные войска обстреляли села Купянского и Харьковского районов.
В селе Новоосиново был разрушен частный жилой дом, под развалинами которого может находиться женщина.
В Куриловке после удара по сельхозпредприятию начался серьезный пожар.
В селе Стрилече Харьковского района ранения получили двое мирных жителей региона. Муж получил помощь на месте, а женщину пришлось госпитализировать.
Напомним, несколько дней назад в Харьковской области из-за вражеских обстрелов погиб один человек и восемь ранены.
Фото: Олег Синегубов