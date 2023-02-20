Россияне нанесли многочисленные удары по Харьковской области

Оккупанты продолжают бить по Харьковской области

За прошедшие и текущие сутки российские оккупационные войска нанесли многочисленные удары по территории Харьковской области. Около десяти мирных жителей региона получили ранения.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрелы приграничных регионов

В течение 19 февраля российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 11 населенных пунктов в трех районах Харьковской области — Купянском, Харьковском и Чугуевском.

В Купянске российские снаряды и ракеты повредили медицинское учреждение, многоквартирный дом, частные дома и даже кладбище.

В Дворичной под удар попала пожарная часть.

Раненые гражданские

В селе Липцы Харьковского района ранения при обстреле получили две женщины — 32 и 50 лет.

В Волчанске медицинскую помощь на месте инцидента получила 45-летняя женщина. Она была поражена осколками российских боеприпасов.

А в Кругляковке Купянского района в результате обстрела был ранен 40-летний мужчина.

Утренний удар россиян

Сегодня, 20 февраля, около 5 утра, оккупационные войска обстреляли села Купянского и Харьковского районов.

В селе Новоосиново был разрушен частный жилой дом, под развалинами которого может находиться женщина.

В Куриловке после удара по сельхозпредприятию начался серьезный пожар.

В селе Стрилече Харьковского района ранения получили двое мирных жителей региона. Муж получил помощь на месте, а женщину пришлось госпитализировать.

Напомним, несколько дней назад в Харьковской области из-за вражеских обстрелов погиб один человек и восемь ранены.

Фото: Олег Синегубов