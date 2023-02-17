На Харківщині через ворожі обстріли загинула одна людина та вісім поранено

Найбільше від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська.

16 лютого російські окупанти наносили по мирним містам та селам Харківської області артилерійські, ракетні та авіаудари. Внаслідок ворожих обстрілів один мирний мешканець загинув, ще вісім – постраждали.

Про це повідомляє у Telegram-каналі Поліція Харківської області.

Протягом доби росіяни знов тероризували ракетними ударами Харків та Куп’янськ. Ввечері 16 лютого керовані зенітні ракети С-300 влучили в об’єкт інфраструктури у Харкові. Люди внаслідок цього обстрілу, на щастя, не постраждали.

У Куп’янську внаслідок вечірнього ракетного удар рашистів було пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, лінії електромереж, паркани будинків.

16 лютого противник атакував території громад Чугуївського та Харківського районів. В зоні ураження опинилися села Веселе, Тернова, Слобожанське, Липці та місто Вовчанськ.

Упродовж доби найбільше від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська.

"16 лютого ворог здійснив кілька обстрілів населеного пункту. За попередньою інформацією, близько 10:30 окупанти нанесли ракетні удари по місту із застосуванням авіації. Від агресії противника постраждала ремонтна бригада, яка здійснювала роботи по відновленню ліній зв‘язку. Поранення отримали 6 чоловіків віком від 30 до 65 років. Усім було надано медичну допомогу.", – пишуть правоохоронці.

Вдень через повторний обстріл Вовчанська загинув 45-річний місцевий житель, який отримав не сумісні з життям травми.

Також вибухами пошкоджено виробничі корпуси одного з підприємств, приватні будинки, господарчі споруди, лінії електромереж.

В смт. Великий Бурлук через обстріли отримала поранення 44-річна жінка, потерпіла госпіталізована до лікарні.

Слідчі провели огляди місць подій та зібрали речові докази. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК кодексу України.

Нагадаємо, що росіяни вночі обстріляли Харків - є "прильоти" у двох районах міста.

А також, через обстріли у Вовчанську постраждав співробітник "Харківобленерго" та фахівці, які здійснювали ремонтні роботи на лініях зв‘язку.