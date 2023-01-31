Росіяни убили в Харківській області за минулу добу одну людину

Зафіксовані руйнування житлової та промислової інфраструктури у регіоні

Протягом минулої доби, 30 січня, російські окупанти обстрілювали низку населених пунктів Харківської області. Найбільше постраждало місто Вовчанськ, де є загиблі і поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонну Харківську область України.

Минулої доби під удар потрапили такі населені пункти, як Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна.

Були також обстріляні інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Вовчанськ

Найбільше 30 січня постраждало це місто Харківської області.

У ньому внаслідок обстрілу загинув 62-річний чоловік.

Жінка 83 років отримала поранення середньої тяжкості і була госпіталізована.

Відомо про руйнування житлових будинків, об’єктів промисловості тощо. Постраждала будівля міського відділку Нацполіції.

Куп’янськ

Внаслідок обстрілу у цьому місті був зруйнований об’єкт транспортної інфраструктури.

Крім того, російські снаряди і ракети пошкодили приватні житлові будинки.

Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 січня росіяни обстріляли Харків за допомогою ракети комплексу С-300. Ракета влучила у житлову чотириповерхівку у Київському районі міста.

У частково зруйнованому будинку загинула літня жінка. Її чоловік, який перебував поруч із нею, дивом не постраждав.

Додамо, що 18 січня у Харківській області російська армія обстріляла геріатричний пансіонат, амбулаторію та житлові будинки.

У Куп’янську внаслідок обстрілів був пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району був пошкоджений приватний будинок, горіли господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: були вибиті вікна і зруйнований дах. Було зафіксовано влучання в амбулаторію.

У смт Вільча через обстріли окупантів було пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у "Вовчанський геріатричний пансіонат", пошкоджені вікна корпусу. Також було зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.

10 січня російські окупанти обстріляли Харків та влучили у склад піротехніки. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.

Фото: Telegram Синєгубова