Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow ​​​​​​​Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі та поранені arrow

​​​​​​​Росіяни обстріляли Харківщину: є загиблі та поранені

31 січня 2023 11:33
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росіяни убили в Харківській області за минулу добу одну людину
Зафіксовані руйнування житлової та промислової інфраструктури у регіоні
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Протягом минулої доби, 30 січня, російські окупанти обстрілювали низку населених пунктів Харківської області. Найбільше постраждало місто Вовчанськ, де є загиблі і поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківської області

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонну Харківську область України.

Минулої доби під удар потрапили такі населені пункти, як Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна.

Були також обстріляні інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Вовчанськ

Найбільше 30 січня постраждало це місто Харківської області.

У ньому внаслідок обстрілу загинув 62-річний чоловік. 

Жінка 83 років отримала поранення середньої тяжкості і була госпіталізована.

Відомо про руйнування житлових будинків, об’єктів промисловості тощо. Постраждала будівля міського відділку Нацполіції.

Куп’янськ

Внаслідок обстрілу у цьому місті був зруйнований об’єкт транспортної інфраструктури.

Крім того, російські снаряди і ракети пошкодили приватні житлові будинки.

Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 січня росіяни обстріляли Харків за допомогою ракети комплексу С-300. Ракета влучила у житлову чотириповерхівку у Київському районі міста.

У частково зруйнованому будинку загинула літня жінка. Її чоловік, який перебував поруч із нею, дивом не постраждав.

Додамо, що 18 січня у Харківській області російська армія обстріляла геріатричний пансіонат, амбулаторію та житлові будинки. 

У Куп’янську внаслідок обстрілів був пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району був пошкоджений приватний будинок, горіли господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: були вибиті вікна і зруйнований дах. Було зафіксовано влучання в амбулаторію.

У смт Вільча через обстріли окупантів було пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у "Вовчанський геріатричний пансіонат", пошкоджені вікна корпусу. Також було зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.

10 січня російські окупанти обстріляли Харків та влучили у склад піротехніки. Внаслідок атаки обійшлося без жертв.

Фото: Telegram Синєгубова

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:06 Наслідки атаки масштабніші, ніж очікувалось: Братчук про енергетичну ситуацію на Одещині

13:00 Вдруге за день: в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

12:55 Відрубав голову та кінцівки: СБУ викрила окупанта, який вбив цивільного на Харківщині

Новина з фото

12:53 ​​​​​​​Столична поліція викрила схему розповсюдження наркотиків: заборонені речовини ховали в жолудях

12:52 Дев’ять років колонії: ВАКС виніс вирок ексслідчому Генпрокуратури Дмитру Сусу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:51 Пародія зірки "Кварталу 95" на Миколу Тищенка у Таїланді потрапила в тренди YouTube

12:45 Боротьба з корупцією: Україна — на 116 місці світового рейтингу

12:34 ​​​​​​​Митників спіймали на махінаціях із швидкими: держава зазнала 20-мільйонних збитків

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

12:30 Маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому, — Буданов

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

Новина з відео

09:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

06:45 Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:45 Магнітні бурі у лютому 2023: коли Землю накриє потужний удар

Новина з відео

20:24 Краще не розповідати: окупант поскаржився братові, що позиції росіян обстрілюють свої ж

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Актуальне по темі

None 31 Січень 12:33

​​​​​​​Бої під Вугледаром: британська розвідка пояснила, як росія змінила тактику на цьому напрямку

None 31 Січень 07:21

Причина не у бажанні вступити до НАТО: Джонсон пояснив, чому путін напав на Україну

None 31 Січень 07:01

​​​​​​​Окупантам не вистачає лікарень: у Луганську “трьохсотих” росіян розміщують у пологових будинках

None 31 Січень 06:44

На якому напрямку росія готує новий великий наступ: прогноз ISW

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB