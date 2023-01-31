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Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненые

31 января 2023 11:33
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россияне убили в Харьковской области за минувшие сутки одного человека
Зафиксированы разрушения жилой и промышленной инфраструктуры в регионе
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

За прошедшие сутки, 30 января, российские оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов Харьковской области. Больше всего пострадал город Волчанск, где есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Российские оккупационные войска продолжают обстреливать пограничную Харьковскую область Украины.

За прошедшие сутки под удар попали такие населенные пункты, как Купянск, Волчанск, Стрелечья, Двуречная.

Были также обстреляны другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Волчанск

Больше 30 января пострадал этот город Харьковской области.

В нем в результате обстрела погиб 62-летний мужчина.

Женщина 83 лет получила ранение средней тяжести и госпитализирована.

Известно о разрушении жилых домов, объектов промышленности. Пострадало здание городского участка Нацполиции.

Купянск

В результате обстрела в этом городе был разрушен объект транспортной инфраструктуры.

Кроме того, российские снаряды и ракеты повредили частные жилые дома.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 января россияне обстреляли Харьков с помощью ракеты комплекса С-300. Ракета попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города.

В частично разрушенном доме погибла пожилая женщина. Ее муж, который  находился рядом  с ней, чудом не пострадал.

Добавим, что 18 января в Харьковской области российская армия обстреляла гериатрический пансионат, амбулаторию и жилые дома.

В Купянске в результате обстрелов был поврежден жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная Купянского района был поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки.

В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: были выбиты окна и разрушена крыша. Было зафиксировано попадание в амбулаторию.

В пгт Вильча из-за обстрелов оккупантов было повреждено 5 частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также было зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

10 января российские оккупанты обстреляли Харьков и попали в состав пиротехники. В результате атаки обошлось без жертв.

Фото: Telegram Синегубова

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