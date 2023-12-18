Росіяни обстріляли Харківщину — в ОДА розповіли про наслідки атак

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

Ворог знову здійснив обстріл Харківщини. Протягом доби понад 20 населених пунктів регіону зазнали артилерійських та мінометних ударів окупантів. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю аграрного підприємства.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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За інформацією Синєгубова, понад 20 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога. Серед них Вовчанськ, Вовчанські Хутори Чугуївського району, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Голова ОДА вказав, що по Петропавлівці окупанти також здійснили удар з авіації. Українським військовим ЗСУ вдалося відбити дев'ять атак росіян. Це сталося в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу Вовчанська, за словами Синєгубова, пошкоджено будівлю аграрного підприємства. В результаті атака постраждалих немає.

Синєгубов додав, що житель Глушківки підірвався на невідомому вибуховому пристрої. У чоловіка контузія та поранення обох кистей. Його направили до лікарні, однак зараз його стан середньої тяжкості.

"Близько 14:30 у с. Глушківка Куп'янського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 1994 року", — зазначив голова ОДА.

Ситуація з електропостачанням на Харківщині

На Харківщині вирує негода. Через погані погодні умови в регіоні знеструмлені 1857 споживачів.

"Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електроспоживання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській громадах", — підкреслив Синєгубов.

Він також додав, що від початку великої війни у Харківській області вибухотехніки ДСНС обстежили понад 8,6 тисячі га території та знешкодили 145 186 вибухонебезпечних пристроїв.

Повідомлення про обстріли. Фото: скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині та Харківщині. Українські прикордонники успішно вибили групу диверсантів за лінію державного кордону.

Додамо, протягом доби, 17 грудня, понад 20 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога. Внаслідок атак пошкоджені приватні будинки. Серед найчастіше обстрілюваних міст та селищ Харківщини — Вовчанськ, Куп'янськ, Синьківка, Петропавлівка та інші.