Россияне обстреляли Харьковщину — в ОГА рассказали о последствиях атак

Разрушенный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: Олег Синегубов

Враг снова обстрелял Харьковщину. В течение суток более 20 населенных пунктов региона подверглись артиллерийским и минометным ударам оккупантов. В результате атаки повреждено здание аграрного предприятия.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Вражеские обстрелы Харьковщины в течение суток

По информации Синегубова, более 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага. Среди них Волчанск, Волчанские Хутора Чугуевского района, Тополя, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района. Глава ОГА указал, что по Петропавловке оккупанты также нанесли удар из авиации. Украинским военным ВСУ удалось отразить девять атак россиян. Это произошло в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Купянского района.

В результате обстрела Волчанская, по словам Синегубова, повреждено здание аграрного предприятия. В результате атаки пострадавших нет.

Синегубов добавил, что житель Глушковки взорвался на неизвестном взрывном устройстве. У мужчины контузия и ранение обеих кистей. Его направили в больницу, однако сейчас его состояние средней тяжести.

"Около 14:30 в с. Глушковка Купянского района в собственном дворе на неизвестном взрывном устройстве взорвался мужчина в 1994 года", — отметил глава ОГА.

Ситуация с электроснабжением в Харьковской области

В Харьковской области бушует непогода. Из-за плохих погодных условий в регионе обесточены 1857 потребителей.

"Ремонтные бригады продолжают работать над восстановлением электропотребления в Близнюковской, Барвенковской, Волчанской общинах", — подчеркнул Синегубов.

Он также добавил, что с начала большой войны в Харьковской области взрывотехники ГСЧС обследовали более 8,6 тысячи гектаров территории и обезвредили 145 186 взрывоопасных устройств.

Сообщение об обстрелах. Фото: скриншот поста Синегубова

Напомним, враг активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп в Сумской и Харьковской областях. Украинские пограничники успешно выбили группу диверсантов за линию государственной границы.

Добавим, в течение суток, 17 декабря, более 20 населенных пунктов Харьковщины подверглись артиллерийским и минометным обстрелам врага. В результате атак повреждены частные дома. Среди наиболее часто обстреливаемых городов и поселков Харьковщины — Волчанск, Купянск, Синьковка, Петропавловка и другие.