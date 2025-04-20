Росіяни атакували Харківщину — наслідки

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом доби російські окупанти обстрілювали Харківську область. Внаслідок ворожих атак є постраждалі серед цивільних мешканців та руйнування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 20 квітня у Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Синєгубов/Telegram

Росіяни обстріляли Харківську область — що відомо про наслідки

Близько 16:10 19 квітня російські війська атакували місто Куп'янськ, Куп'янський район, Куп'янську територіальну громаду. Внаслідок обстрілу КАБами спалахнув дах, дві прибудови до приватного житлового будинку та дровник на площі 200 м.кв. Постраждала 62-річна жінка.

Близько 16:21 19 квітня росіяни повторно атакували місто Куп'янськ, Куп'янський район, Куп'янську територіальну громаду. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, минулося без постраждалих.

О 13:10 19 квітня росіяни обстріляли Ізюмський район, Борівську територіальну громаду, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла лісова підстилка на площі 4,5 га.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Синєгубов/Telegram

У неділю, 20 квітня, близько 5:30 ранку ворожих ударів зазнав Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено 3 приватні будинки. Постраждали чоловік та жінка, отримавши гостру реакцію на стрес.

За даними глави ОВА, на Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

Крім того, на Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

Скриншот повідомлення Синєгубова/Telegram

Зазначимо, що росіяни безпілотниками атакували Запорізьку область, внаслідок чого чоловік зазнав поранень.

Крім того, за інформацією Зеленського, станом на 6 ранку 20 квітня на фронті відбулося вже 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій окупантів. Відтак, росіяни порушили "Великоднє перемир’я".