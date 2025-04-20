Россияне атаковали Харьковскую область - последствия

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Олег Синегубов/Telegram

В течение суток российские оккупанты обстреливали Харьковскую область. В результате вражеских атак есть пострадавшие среди гражданских жителей и разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 20 апреля в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Синегубов/Telegram

Россияне обстреляли Харьковскую область — что известно о последствиях

Около 16:10 19 апреля российские войска атаковали город Купянск, Купянский район, Купянскую территориальную громаду. В результате обстрела КАБами вспыхнула крыша, две пристройки к частному жилому дому и дровник на площади 200 м.кв. Пострадала 62-летняя женщина.

Около 16:21 19 апреля россияне повторно атаковали город Купянск, Купянский район, Купянскую территориальную громаду. В результате обстрела КАБами поврежден частный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

В 13:10 19 апреля россияне обстреляли Изюмский район, Боровскую территориальную громаду, с. Новоплатоновка. В результате обстрела из РСЗО горела лесная подстилка на площади 4,5 га.

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Синегубов/Telegram

В воскресенье, 20 апреля, около 5:30 утра вражеским ударам подвергся Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела КАБами повреждены 3 частных дома. Пострадали мужчина и женщина, получив острую реакцию на стресс.

По данным главы ОВА, на Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и Малой Шапковки.

Кроме того, на Купянском направлении вчера произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.

Скриншот сообщения Синегубова/Telegram

Отметим, что россияне беспилотниками атаковали Запорожскую область, в результате чего мужчина получил ранения.

Кроме того, по информации Зеленского, по состоянию на 6 утра 20 апреля на фронте произошло уже 59 российских обстрелов и 5 штурмовых действий оккупантов. Следовательно, россияне нарушили "Пасхальное перемирие".