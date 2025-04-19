Ракетний удар РФ по Харкову — кількість постраждалих зросла

Наслідки ракетного удару РФ по Харкову 18 квітня 2025 року. Фото: голова ОВА Олег Синєгубов/Telegram.

Внаслідок ракетного удару РФ по Харкову кількість постраждалих знову зросла. Відтак, вже відомо про 120 постраждалих. Зокрема, внаслідок ракетного обстрілу одна людина загинула.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у суботу, 19 квітня у Telegram.

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Атака РФ на Харків — кількість постраждалих знову зросла

За інформацією очільника ОВА, внаслідок ракетного удару РФ по Харкову 18 квітня постраждало 120 цивільних мешканців міста. Крім того, одна людина загинула.

"На жаль, одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу. Майже 120 людей постраждали. Більшості харків’ян медична допомога була надана одразу на місці або амбулаторно", — поінформував Синєгубов.

Також він додав, що 17 людей були доставлені до лікарень "швидкими", серед яких троє дітей. Ще троє людей були у важкому стані.

Крім того, внаслідок удару балістичними ракетами, було пошкоджено півсотні багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок.

Протягом минулої доби ще пʼятеро постраждалих звернулися за допомогою до лікарів, серед них — двоє дітей.

Скриншот повідомлення голови Харківської ОВА/Telegram

На цю мить, у лікарнях Харкова перебувають 18 людей, серед яких діти: 5-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець — у стані середньої тяжкості. Одна 9-річна дитина перебуває в задовільному стані й незабаром буде виписана.

Серед дорослих: двоє людей — у важкому стані. Ще двоє людей літнього віку перебувають у середньому стані тяжкості. Ще десятеро — у задовільному стані.

Лікарі надають медичну допомогу постраждалим від удару РФ по Харкову 18 квітня. Фото: голова ОВА Олег Синєгубов/Telegram.

"Харків оговтується від ворожого удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували мирних мешканців у Страсну пʼятницю. Лікарі надають постраждалим висококваліфіковану медичну допомогу, і 24/7 борються за життя та здоров'я харків’ян", — наголосив голова Харківської ОВА.

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 18 квітня, російські окупанти завдали удару по Харкову балістичними ракетами.

На ракетний удар РФ по Харкову 18 квітня відреагував й президент України Володимир Зеленський — він показав кадри ліквідації наслідків.