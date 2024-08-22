Россияне обстреляли Богодухов - есть погибшие и раненые, среди которых подросток

Последствия российского удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска обстреляли Богодухов Харьковской области из РЗПО "Торнадо-С". В результате атаки погиб один человек, еще восемь человек ранены, среди которых есть подросток.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в четверг, 22 августа.

Читайте также:

Обстрел Богодухова 22 августа

22 августа около 15:30 российские военные атаковали город Богодухов. В результате обстрела погиб 56-летний мужчина, работавший на огороде. Завтра ему предстояло отмечать свое 57-летие.

Последствия российского удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Еще восемь человек получили ранения, среди которых 15-летний подросток. Несовершеннолетнего госпитализировали с обломочным ранением левой руки.

Последствия российского удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Обстрел повредил как многоквартирные, так и частные жилые дома, хозяйственные постройки, помещения двух гражданских предприятий, а также автомобили.

Последствия российского удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, из-за обстрела вспыхнул пожар на площади 3 гектара в лесном массиве вблизи села Семенов Яр. Пожарные продолжают борьбу с огнем.

Последствия российского удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Согласно предварительным данным, для атаки использовали реактивные системы залпового огня "Торнадо-С". Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области открыла досудебное расследование по делу о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Последствия российского удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия российского удара. Фото: Харьковская областная прокуратура