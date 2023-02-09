Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow ​​​​​​​Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини: є загиблі і поранені arrow

​​​​​​​Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини: є загиблі і поранені

9 лютого 2023 11:04
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Російські обстріли убили двох людей у Дворічній
Окупанти продовжують бити по містах і селах Слобожанщини
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 23 населені пункти Харківської області. У Дворічній внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківської області

Протягом минулої доби російські війська неодноразово обстрілювали територію Харківщини.

Під удар потрапило щонайменше 23 населені пункти у трьох районах області — Куп’янському, Харківському та Чугуївському.

Чугуївський район

Масовані обстріли обернулися пораненнями для п’яти мешканців Чугуївського району.

Усі вони були госпіталізовані, серед поранених є і дитина.

У Вовчанську внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, як приватні, так і багатоповерхові. Зайнялися пожежі.

У місті також пошкоджена будівля підрозділу ДСНС.

Куп’янський район

Після обстрілу селища Дворічна було виявлено двох людей, загиблих від російських снарядів.

У самому Куп’янську росіяни влучили у приватні житлові будинки.

Розмінування території

Триває звільнення території Харківської області від мін та інших вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами.

Тільки за минулу добу було знешкоджено 25 таких предметів.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, російські загарбники обстріляли з гелікоптерів села Гур'їв Козачок та Басове Золочівської громади, що на Харківщині. Мінометному обстрілу з території ворога було піддано прикордонне село Червона Зоря. 

Є пошкоджені будинки. Жертв серед цивільного населення не виявлено.

Додамо, що 7 лютого росіяни обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Однією із постраждалих стала 16-річна мешканка цього населеного пункту.

Фото: Telegram Синєгубова

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

13:57 Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт

13:55 Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян

13:53 Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці

Новина з фото

13:43 Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

13:31 Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція

Ексклюзив

13:30 Скільки років  треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера

13:23 Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року

13:23 У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни

13:20 Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто

Новина з відео

12:20 Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

Новина з відео

11:15 У росії стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі

Новина з відео

08:01 Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону

Новина з відео

23:51 Президент Зеленський прибув до Єлисейського палацу, — відео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Увесь час тримав у руках свого папугу: у Туреччині з-під завалів дістали хлопчика, який пробув там 55 годин

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

19:00 Обшуки та затримання: чи вірять одесити, що корупцію в країні можливо побороти

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 лютого: Овнам — творчість, Левам — позитивні емоції

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:54 Важка справа: чи встигнуть танки на війну

08:00 Чемпіони зі стуку: росіяни пишуть доноси на українців, пацифістів та Третьяковську галерею

23:00 Другий день війни з природою: землетруси, шторм і зсуви ґрунту

Ексклюзив

18:00 Нерухомість для бізнесу в Ірпені: чи є сенс вкладати гроші

17:39 "Благодатний" вогонь: як пожежа на іранському заводі дронів вплине на повітряні атаки рф

Актуальне по темі

None 9 Лютий 12:01

​​​​​​​Спроба рф захопити усю територію Донбасу до кінця березня не обґрунтована у військовому сенсі, — Юсов

None 9 Лютий 10:35

​​​​​​​Росіяни масово обстріляли міста і села Донеччини: є поранені

None 9 Лютий 09:45

​​​​​​​ЗСУ знову знищили велику кількість окупантів: Генштаб оголосив свіжі втрати рф

None 8 Лютий 18:23

"Ми знаємо про всі плани ворога", — Синєгубов прокоментував інформацію про можливий наступ росії на Харків

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB