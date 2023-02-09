Російські обстріли убили двох людей у Дворічній

Окупанти продовжують бити по містах і селах Слобожанщини

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 23 населені пункти Харківської області. У Дворічній внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріли Харківської області

Протягом минулої доби російські війська неодноразово обстрілювали територію Харківщини.

Під удар потрапило щонайменше 23 населені пункти у трьох районах області — Куп’янському, Харківському та Чугуївському.

Чугуївський район

Масовані обстріли обернулися пораненнями для п’яти мешканців Чугуївського району.

Усі вони були госпіталізовані, серед поранених є і дитина.

У Вовчанську внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, як приватні, так і багатоповерхові. Зайнялися пожежі.

У місті також пошкоджена будівля підрозділу ДСНС.

Куп’янський район

Після обстрілу селища Дворічна було виявлено двох людей, загиблих від російських снарядів.

У самому Куп’янську росіяни влучили у приватні житлові будинки.

Розмінування території

Триває звільнення території Харківської області від мін та інших вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами.

Тільки за минулу добу було знешкоджено 25 таких предметів.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, російські загарбники обстріляли з гелікоптерів села Гур'їв Козачок та Басове Золочівської громади, що на Харківщині. Мінометному обстрілу з території ворога було піддано прикордонне село Червона Зоря.

Є пошкоджені будинки. Жертв серед цивільного населення не виявлено.

Додамо, що 7 лютого росіяни обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Однією із постраждалих стала 16-річна мешканка цього населеного пункту.

Фото: Telegram Синєгубова