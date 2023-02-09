Російські обстріли убили двох людей у Дворічній

Росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів Харківщини: є загиблі і поранені
За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли щонайменше 23 населені пункти Харківської області. У Дворічній внаслідок обстрілу загинуло двоє людей.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Обстріли Харківської області
Протягом минулої доби російські війська неодноразово обстрілювали територію Харківщини.
Під удар потрапило щонайменше 23 населені пункти у трьох районах області — Куп’янському, Харківському та Чугуївському.
Чугуївський район
Масовані обстріли обернулися пораненнями для п’яти мешканців Чугуївського району.
Усі вони були госпіталізовані, серед поранених є і дитина.
У Вовчанську внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, як приватні, так і багатоповерхові. Зайнялися пожежі.
У місті також пошкоджена будівля підрозділу ДСНС.
Куп’янський район
Після обстрілу селища Дворічна було виявлено двох людей, загиблих від російських снарядів.
У самому Куп’янську росіяни влучили у приватні житлові будинки.
Розмінування території
Триває звільнення території Харківської області від мін та інших вибухонебезпечних предметів, залишених росіянами.
Тільки за минулу добу було знешкоджено 25 таких предметів.
Нагадаємо, учора, 8 лютого, російські загарбники обстріляли з гелікоптерів села Гур'їв Козачок та Басове Золочівської громади, що на Харківщині. Мінометному обстрілу з території ворога було піддано прикордонне село Червона Зоря.
Є пошкоджені будинки. Жертв серед цивільного населення не виявлено.
Додамо, що 7 лютого росіяни обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Однією із постраждалих стала 16-річна мешканка цього населеного пункту.
Фото: Telegram Синєгубова