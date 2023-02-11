Россияне за минувшие сутки нанесли ранения девяти жителям Харьковской области

Россияне обстреляли Харьковскую область: за сутки ранения получили девять человек
Харьков и область пережили массированный ракетный удар. Кроме того, россияне традиционно обстреливали пограничные районы Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Ракетный удар по Харькову
За прошедшие сутки Харьковская область была неоднократно обстреляна российскими оккупантами.
Так, в результате массированного ракетного удара по Харькову и окрестностям были повреждены объекты энергогенерирующей критической инфраструктуры.
Ранения разной степени тяжести получили восемь человек.
Обстрелы харьковского приграничья
Также в течение 10 февраля захватчики не менее 17 раз обстреляли приграничные населенные пункты в четырех районах Харьковской области.
Самые большие разрушения зафиксированы в Волчанске. Там пострадали жилые дома, детсад, отделение банка.
Была ранена и госпитализирована 69-летняя жительница Волчанска.
Напомним, 8 февраля россияне обстреляли по меньшей мере 23 населенных пункта Харьковской области. В Дворичной в результате обстрела погибли два человека.
Фото: Telegram Синегубова