Россияне за минувшие сутки нанесли ранения девяти жителям Харьковской области

Российские войска нанесли значительные разрушения инфраструктуре Харьковской области

Харьков и область пережили массированный ракетный удар. Кроме того, россияне традиционно обстреливали пограничные районы Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Ракетный удар по Харькову

За прошедшие сутки Харьковская область была неоднократно обстреляна российскими оккупантами.

Так, в результате массированного ракетного удара по Харькову и окрестностям были повреждены объекты энергогенерирующей критической инфраструктуры.

Ранения разной степени тяжести получили восемь человек.

Обстрелы харьковского приграничья

Также в течение 10 февраля захватчики не менее 17 раз обстреляли приграничные населенные пункты в четырех районах Харьковской области.

Самые большие разрушения зафиксированы в Волчанске. Там пострадали жилые дома, детсад, отделение банка.

Была ранена и госпитализирована 69-летняя жительница Волчанска.

Напомним, 8 февраля россияне обстреляли по меньшей мере 23 населенных пункта Харьковской области. В Дворичной в результате обстрела погибли два человека.

Фото: Telegram Синегубова