Российские обстрелы убили двух человек в Дворичной

Россияне обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области: есть погибшие и раненые
За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли по меньшей мере 23 населенных пункта Харьковской области. В Дворичной в результате обстрела погибли два человека.
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Обстрелы Харьковской области
За прошедшие сутки российские войска неоднократно обстреливали территорию Харьковской области.
Под удар попали, по меньшей мере, 23 населенных пункта в трех районах области — Купянском, Харьковском и Чугуевском.
Чугуевский район
Массированные обстрелы обернулись ранениями пяти жителей Чугуевского района.
Все они были госпитализированы, среди раненых есть ребенок.
В Волчанске в результате обстрела были повреждены жилые дома, как частные, так и многоэтажные. Загорелись пожары.
В городе также повреждено здание подразделения ГСЧС.
Купянский район
После обстрела поселка Дворичная были обнаружены два человека, погибших от российских снарядов.
В самом Купянске россияне попали в частные жилые дома.
Разминирование территории
Идет освобождение территории Харьковской области от мин и других взрывоопасных предметов, оставленных россиянами.
Только за минувшие сутки было обезврежено 25 таких предметов.
Напомним, вчера, 8 февраля, российские захватчики обстреляли из вертолетов села Гурьев Казачок и Басово Золочевской громады Харьковской области. Минометному обстрелу с территории врага была подвергнута пограничная деревня Червона Заря.
Есть поврежденные дома. Жертв среди гражданского населения не обнаружено.
Добавим, что 7 февраля россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. Одной из пострадавших стала 16-летняя жительница этого населенного пункта.
Фото: Telegram Синегубова