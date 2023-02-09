Российские обстрелы убили двух человек в Дворичной

Оккупанты продолжают бить по городам и селам Слобожанщины

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреляли по меньшей мере 23 населенных пункта Харьковской области. В Дворичной в результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска неоднократно обстреливали территорию Харьковской области.

Под удар попали, по меньшей мере, 23 населенных пункта в трех районах области — Купянском, Харьковском и Чугуевском.

Чугуевский район

Массированные обстрелы обернулись ранениями пяти жителей Чугуевского района.

Все они были госпитализированы, среди раненых есть ребенок.

В Волчанске в результате обстрела были повреждены жилые дома, как частные, так и многоэтажные. Загорелись пожары.

В городе также повреждено здание подразделения ГСЧС.

Купянский район

После обстрела поселка Дворичная были обнаружены два человека, погибших от российских снарядов.

В самом Купянске россияне попали в частные жилые дома.

Разминирование территории

Идет освобождение территории Харьковской области от мин и других взрывоопасных предметов, оставленных россиянами.

Только за минувшие сутки было обезврежено 25 таких предметов.

Напомним, вчера, 8 февраля, российские захватчики обстреляли из вертолетов села Гурьев Казачок и Басово Золочевской громады Харьковской области. Минометному обстрелу с территории врага была подвергнута пограничная деревня Червона Заря.

Есть поврежденные дома. Жертв среди гражданского населения не обнаружено.

Добавим, что 7 февраля россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. Одной из пострадавших стала 16-летняя жительница этого населенного пункта.

Фото: Telegram Синегубова