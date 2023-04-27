Росіяни обстріляли село на Харківщині: загинув працівник обленерго

Наслідки одного з обстрілів Харківщини, квітень 2023 року. Фото: Олег Синєгубов

Російські загарбники обстріляли село Токарівка на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Що відомо

"Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач", — йдеться у повідомленні.

Синєгубов повідомив, що одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

"Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, окупаційні війська обстріляли село Липці Харківського району, є влучання у житлову забудову.

Також ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти обстріляли ракетами "Калібр" Миколаїв. Кілька ракет влучили у приватні житлові будинки та багатоповерхівку.