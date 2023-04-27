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Росіяни обстріляли село на Харківщині: загинув працівник обленерго

27 квітня 2023 16:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росіяни обстріляли село на Харківщині: загинув працівник обленерго
Наслідки одного з обстрілів Харківщини, квітень 2023 року. Фото: Олег Синєгубов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники обстріляли село Токарівка на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

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Що відомо

"Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач", — йдеться у повідомленні. 

Синєгубов повідомив, що одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. 

"Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", — додав він. 

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, окупаційні війська обстріляли село Липці Харківського району, є влучання у житлову забудову.

Також ніч з 26 на 27 квітня російські окупанти обстріляли ракетами "Калібр" Миколаїв. Кілька ракет влучили у приватні житлові будинки та багатоповерхівку.

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