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Россияне обстреляли село в Харьковской области: погиб работник облэнерго

27 апреля 2023 16:40
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне обстреляли село в Харьковской области: погиб работник облэнерго
Последствия одного из обстрелов Харьковской области, апрель 2023 года. Фото: Олег Синегубов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские захватчики обстреляли село Токаревка Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач", — говорится в сообщении.

Синегубов сообщил, что один человек погиб, еще четверо получили ранения.

"В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — добавил он.

Напомним, сегодня, 27 апреля, оккупационные войска обстреляли село Липцы Харьковского района, попадание в жилую застройку.

Также ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами "Калибр" Николаев. Несколько ракет попали в частные жилые дома и многоэтажку.

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