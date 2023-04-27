Россияне обстреляли село в Харьковской области: погиб работник облэнерго
Российские захватчики обстреляли село Токаревка Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Что известно
"Только что враг обстрелял село Токаревка Харьковского района. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач", — говорится в сообщении.
Синегубов сообщил, что один человек погиб, еще четверо получили ранения.
"В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — добавил он.
Напомним, сегодня, 27 апреля, оккупационные войска обстреляли село Липцы Харьковского района, попадание в жилую застройку.
Также ночь с 26 на 27 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами "Калибр" Николаев. Несколько ракет попали в частные жилые дома и многоэтажку.