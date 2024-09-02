Удар по Харкову 2 вересня — пошкоджено Харківський аерокосмічний університет

Зруйнований вищий навчальний заклад у Харкові. Фото: Олег Синєгубов

Російська армія завдала ракетного удару по Харкову. В результаті обстрілів було пошкоджено один із вищих навчальних закладів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 2 серпня.

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У Харківській ОВА оприлюднили наслідки російського ракетного удару по одному із вищих навчальних закладів у Харкові. У закладі пошкоджено аудиторії, фасад, басейний комплекс та адмінбудівля спортклубу.

Наслідки обстрілів по Харкову 2 вересня. Фото: Олег Синєгубов

У понеділок, 2 вересня, російська армія завдала щонайменше чотири удари по Київському району. За попередньою інформацією, обстріл відбувся боєприпасом ФАБ-500.

Наслідки удару по університету в Харкові. Фото: Олег Синєгубов

"Робочий день в ХАІ 2 вересня запам’ятається, на жаль, гучним вибухом і вибитими шибками, краплями крові від посічених ран та наляканими очима колег, що ледве встигли вибігти з робочих кабінетів у коридори", — повідомили в Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського "ХАІ".

У Харкові пошкоджено аерокосмічний університет. Фото: Олег Синєгубов

Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів постраждало 11 людей.