Удар по Харкову 2 вересня — пошкоджено Харківський аерокосмічний університет

Росіяни обстріляли університет у Харкові — в ОВА оприлюднили наслідки
Російська армія завдала ракетного удару по Харкову. В результаті обстрілів було пошкоджено один із вищих навчальних закладів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 2 серпня.
Удар по Харкову 2 вересня
У Харківській ОВА оприлюднили наслідки російського ракетного удару по одному із вищих навчальних закладів у Харкові. У закладі пошкоджено аудиторії, фасад, басейний комплекс та адмінбудівля спортклубу.
У понеділок, 2 вересня, російська армія завдала щонайменше чотири удари по Київському району. За попередньою інформацією, обстріл відбувся боєприпасом ФАБ-500.
"Робочий день в ХАІ 2 вересня запам’ятається, на жаль, гучним вибухом і вибитими шибками, краплями крові від посічених ран та наляканими очима колег, що ледве встигли вибігти з робочих кабінетів у коридори", — повідомили в Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського "ХАІ".
Повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів постраждало 11 людей.
Читайте Новини.LIVE!