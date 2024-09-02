Удар по Харькову 2 сентября — поврежден Харьковский аэрокосмический университет

Разрушенное высшее учебное заведение в Харькове. Фото: Олег Синегубов

Российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. В результате обстрелов было повреждено одно из высших учебных заведений.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 2 августа.

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В Харьковской ОВА обнародовали последствия российского ракетного удара по одному из высших учебных заведений в Харькове. В заведении повреждены аудитории, фасад, бассейн и админздание спортклуба.

Последствия обстрелов по Харькову 2 сентября. Фото: Олег Синегубов

В понедельник, 2 сентября, российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Киевскому району. По предварительной информации, обстрел произошел боеприпасом ФАБ-500.

Результаты удара по университету в Харькове. Фото: Олег Синегубов

"Рабочий день в ХАИ 2 сентября запомнится, к сожалению, громким взрывом и выбитыми оконными стеклами, каплями крови от осколочных ран и испуганными глазами коллег, едва успевших выбежать из рабочих кабинетов в коридоры", — сообщили в Национальном аэрокосмическом университете имени М.Е. Жуковского "ХАИ".

В Харькове поврежден аэрокосмический университет. Фото: Олег Синегубов

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов пострадали 11 человек.