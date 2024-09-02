Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне обстреляли университет в Харькове — в ОВА обнародовали последствия arrow

Россияне обстреляли университет в Харькове — в ОВА обнародовали последствия

2 сентября 2024 21:30
Валерия Барановская - редактор
Удар по Харькову 2 сентября — поврежден Харьковский аэрокосмический университет
Разрушенное высшее учебное заведение в Харькове. Фото: Олег Синегубов
Валерия Барановская - редактор

Российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. В результате обстрелов было повреждено одно из высших учебных заведений.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 2 августа.

Читайте также:

Удар по Харькову 2 сентября

В Харьковской ОВА обнародовали последствия российского ракетного удара по одному из высших учебных заведений в Харькове. В заведении повреждены аудитории, фасад, бассейн и админздание спортклуба.

удар по Харькову 2 сентября
Последствия обстрелов по Харькову 2 сентября. Фото: Олег Синегубов

В понедельник, 2 сентября, российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Киевскому району. По предварительной информации, обстрел произошел боеприпасом ФАБ-500.

В Харькове обстреляли университет
Результаты удара по университету в Харькове. Фото: Олег Синегубов

"Рабочий день в ХАИ 2 сентября запомнится, к сожалению, громким взрывом и выбитыми оконными стеклами, каплями крови от осколочных ран и испуганными глазами коллег, едва успевших выбежать из рабочих кабинетов в коридоры", — сообщили в Национальном аэрокосмическом университете имени М.Е. Жуковского "ХАИ".

Разрушен ХАИ
В Харькове поврежден аэрокосмический университет. Фото: Олег Синегубов

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов пострадали 11 человек.

Харьковский аэрокосмический университет
Разрушенное высшее учебное заведение в Харькове. Фото: Олег Синегубов

Также важные новости дня по теме:

Харьков обстрелы война в Украине війна ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:05 Экс-командир Азову Жорин показал кадры прицельного попадания дрона по технике РФ

22:04 В Днепре прогремели мощные взрывы

Срочная новость

22:03 В Харькове прогремел взрыв

22:02 Шмыгаль заявил, что МВФ начинает миссию для просмотра программы EFF

21:46 Завтра графики будут действовать все сутки — когда одесситам ожидать свет

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

21:41 В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ за август — основные темы

21:31 С хронической болезнью на МСЭК — инструкция для военного

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

21:30 Россияне обстреляли университет в Харькове — в ОВА обнародовали последствия

21:30 Некоторые украинцы потеряют отсрочку уже с 1 сентября — кого коснутся изменения

22:05 Экс-командир Азову Жорин показал кадры прицельного попадания дрона по технике РФ

22:04 В Днепре прогремели мощные взрывы

Срочная новость

22:03 В Харькове прогремел взрыв

22:02 Шмыгаль заявил, что МВФ начинает миссию для просмотра программы EFF

21:46 Завтра графики будут действовать все сутки — когда одесситам ожидать свет

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

21:41 В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ за август — основные темы

21:31 С хронической болезнью на МСЭК — инструкция для военного

21:30 Россияне обстреляли университет в Харькове — в ОВА обнародовали последствия

21:30 Некоторые украинцы потеряют отсрочку уже с 1 сентября — кого коснутся изменения

21:25 Зеленский показал восстановленный дом в Запорожье, который разрушили оккупанты в 2022 году

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Text

15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования