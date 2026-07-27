Росіяни посилюють штурми на Харківщині: загроза прориву

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: 48 артилерійська бригада

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська активізували штурмові дії на півночі Харківщини, однак суттєвого просування окупантів українські військові не фіксують. Загарбники намагаються діяти малими групами та використовують тактику проникнення в тил. Водночас через активне застосування дронів розширюється так звана kill-зона, що ускладнює логістику та ротації.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів Богдан Петренко начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади.

Літній наступ

На Південно-Слобожанському, Великобурлуцькому та Вовчанському напрямках російські війська продовжують штурмові дії. Погодні умови дозволяють окупантам активніше застосовувати піхотні групи та намагатися просуватися вперед.

Водночас, за словами начальника відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдана Петренка, реальних успіхів на цій ділянці фронту росіяни не мають. Їхні атаки відбуваються переважно малими тактичними групами, а головною заявленою метою залишається створення так званої буферної зони біля кордону.

"Ми маємо вже середину літа, а якихось суттєвих просувань росіяни на нашому напрямку не мають. Але активізація відбувається, бо перед ними стоять відповідні плани, і в межах цієї активізації вони проводять штурмові дії, кидають своїх бійців та діють переважно малими тактичними групами", — зазначив Петренко.

Прапори замість успіхів

Окупанти також використовують тактику, яку військові називають "прапор втик". Російські бійці намагаються проникнути якомога далі, встановити прапор у певній точці та видати це за захоплення населеного пункту або значне просування. За словами Петренка, такі дії повторюються регулярно. Водночас після появи російських військових у таких місцях українські сили завдають ударів по них. Військовий також звернув увагу на російські повідомлення про просування на сотні метрів, які не відповідають реальній ситуації на лінії фронту.

"Фактично перед їхніми бійцями, найімовірніше, стоїть завдання інфільтруватися, просунутися десь далі, зайти в якийсь населений пункт і помахати там прапором. Але така тактика продовжується саме для того, щоб в умовах відсутності конкретних практичних результатів продемонструвати, що такі результати нібито є. На практиці лінія зіткнення не змінилася", — додав начальник відділення комунікацій.

Вовчанський напрямок

У районі Вовчанська російські війська тривалий час не мають значного просування. Однак ситуація залишається складною через активне застосування безпілотників та розширення зони, у якій військові можуть уражати цілі на значній відстані. Це впливає не лише на штурми, а й на постачання та переміщення військових. Українські захисники шукають інші способи доставки боєприпасів і провізії до позицій, зокрема використовують наземні роботизовані комплекси.

"Однією з тенденцій, яку ми спостерігаємо, є розширення так званої kill-зони. Якщо були місця, які рік тому вважалися безпечними, то зараз вони вже фактично перебувають у зоні ураження FPV-дронів, артилерії чи інших засобів. Ми розуміємо, що це обмежує логістику, але шукаємо засоби та методи, щоб доставляти снаряди й провізію на наші вогневі позиції", — додав Богдан Петренко.

Ротації під загрозою

Через велику кількість російських дронів військовим доводиться ретельно планувати ротації. Переміщення між позиціями може розтягуватися на тривалий час, а військові змушені чекати сприятливих погодних умов, щоб знизити ризик ударів. За словами Петренка, така проблема стосується не лише ротацій. Російські ударні та розвідувальні безпілотники постійно ускладнюють пересування і роботу українських підрозділів у прифронтовій зоні.

"Ми розуміємо, що kill-зона збільшується. На сьогодні є ускладнення, які створюють російські ударні дрони та їхні розвідники. Тому ротації, звичайно, відбуваються, але вони потребують значно більшої уваги до безпеки та погодних умов", — зауважив військовий.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують використовувати прикордонні райони для повітряних атак по Україні. Значну кількість безпілотників фіксують у небі над Сумщиною, Харківщиною та Чернігівщиною. Водночас на цих напрямках, за даними прикордонників, немає ознак підготовки Росії до великого наступу для створення так званої буферної зони.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині знову фіксують загострення. Російські війська збільшили кількість атак і намагаються знайти слабкі місця в українській обороні одразу на кількох напрямках. Особливо складною залишається ситуація біля Куп'янська, а також на Лиманському напрямку та поблизу кордону з Росією.